Lladres amb taxi o vehicles a nom de testaferros contra les càmeres policials

Les càmeres que controlen els accessos i les sortides de Platja d’Aro (Baix Empordà) s’han convertit en un autèntic maldecap per als lladres, que han fet servir diverses tàctiques per poder entrar desapercebuts al municipi per cometre furts o robatoris i sortir-ne després sense aixecar sospites. Tot i això, la Policia Local ha detectat que alguns intenten arribar amb taxi i, d’aquesta manera, s’asseguren que les càmeres no alerten de la matrícula i així poden cometre el robatori sense que els detectin a l’entrada.

Una altra pràctica detectada pels agents és que els lladres posen diversos vehicles a nom d’una persona -que a vegades ni existeix- i canvien de cotxe cada vegada que van a Platja d’Aro. La realitat, però, és que la Policia Local ja els té controlats i la majoria de vegades els acaben capturant abans o després de cometre el furt.

Aquestes càmeres que s’han instal·lat a l’entrada i sortida del municipi fotografien totes i cadascuna de les matrícules que entren i surten del centre urbà. Si no consta a la “llista negra” de la Policia Local, el sistema la ignora, però si es tracta d’una placa d’un vehicle sospitós, fa saltar una alerta immediatament a la Policia Local, que envia una patrulla a la zona per on ha entrat el turisme per identificar-lo.

El cap de la Policia Local de Platja d’Aro, David Puertas i el sergent Jordi Cànovas / ACN

El sergent de la Policia Local de Platja d’Aro, Jordi Cànovas, explica que amb aquesta actuació poden fer una tasca preventiva, ja que eviten que es cometi un delicte. Però els lladres cada vegada utilitzen més fórmules per intentar despitar els agents de policia locals. La darrera que han detectat és que un testaferro, que moltes vegades ni existeix, té en nom seu diversos cotxes. D’aquesta manera poden canviar de vehicle en cas que la càmera tingui registrada la matrícula anteriorment.

Cànovas explica que el cas més extrem se l’han trobat amb una banda que té fins a 75 utilitaris a nom d’una mateixa persona. “Hi hem d’estar a sobre, però sempre intentem anar una passa per davant. A més, intercanviem la informació amb altres policies per tenir el màxim d’informació”, explica el sergent.

Especialistes en cada delicte

Una de les particularitats d’aquestes bandes de lladres és que cadascuna està especialitzada en un tipus de delictes i que es “respecten l’espai” entre elles. N’hi ha que roben en supermercats, d’altres que busquen rellotges cars i d’altres que es dediquen a entrar en cotxes i emportar-se el que hi troben de valor.

Cànovas explica que cada vegada que entra un cotxe saben a qui pertany, saben també a quina zona es dirigirà. Si es tracta d’un vehicle que pertany a una banda, saben que anirà a la zona de supermercats o, per exemple, si es tracta d’un cotxe d’una banda que roba rellotges de luxe, saben que han de buscar a la zona de S’Agaró.

El modus operandi dels lladres de supermercat

El modus operandi de les bandes que roben supermercats, que ho fan de manera ràpida i en diversos establiments, sol ser sempre el mateix. El conductor aparca el vehicle i deixa la clau a sobre de la roda davantera del cotxe. Entra a dins del supermercat amb una bossa folrada amb paper d’alumini per evitar que sonin les alarmes. L’omple de productes com pernil, anxoves, formatge o escopinyes que després vendrà al mercat negre a l’àrea metropolitana de Barcelona i marxa de l’establiment fent una petita compra.

Si no el detecten deixa al cotxe el material que ha robat i fa el mateix a un altre establiment, canviant-se de roba i complements. El motiu de deixar la clau a sobre la roda és que, si enxampen el qui està robant, algú altre pot anar a buscar el cotxe i així no perden el material de robatoris anteriors.