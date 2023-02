Illa adverteix que el pacte de pressupostos “no és de legislatura”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, considera que no és habitual que el president i el cap de l’oposició signin un acord en matèria pressupostaria. “És una fotografia que no la veiem gaire en els últims anys”. Segons Illa, considera que l’acord “és un exercici de responsabilitat” i assegura que avantposen els interessos de la ciutadania per sobre d’altres. “És també un intent explícit de buscar consensos amplis a la societat catalana”, ha reivindicat Illa. “Catalunya passa de la inèrcia a l’acció amb una proposta de mínims”, ha tret pit el cap de l’oposició. Illa ha advertit que “no és un acord de legislatura” i ha afirmat que “seguiran treballant” per “construir una alternativa”.

El líder del PSC, Salvador Illa, gesticulant mentre es dirigeix al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sessió de control. Data de publicació: dimecres 25 de gener del 2023, 11:23 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

ERC cedeix en els tres macroprojectes

El primer secretari del PSC ha tret pit de l’acord per als tres macroprojectes, com són el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i l’execució de la B-40. “Som partidaris de treballar molt i fer poc soroll”, ha explicat Illa, qui també ha explicat que hi ha un acord per millorar material per a Rodalies. “Hi ha 200 milions d’euros més per impulsar la industrialització, un increment de recursos per la recerca, 180 milions d’euros per potenciar l’autoconsum”, ha assegurat el primer secretari del PSC. Aragonès i Illa signaran aquesta tarda l’acord del pressupost i el Govern en les pròximes hores i el president convocarà un Consell Executiu Extraordinari.

El Govern també s’ha compromès a “racionalitzar” les entitats del sector públic i a “estudiar” que l’ACN passi a dependre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, així com la creació d’un acord de seguiment de l’acord del pressupost.

La cessió de la B-40

El primer secretari del PSC ja va assegurar el dijous passat que la cessió d’ERC amb la B-40 era un “Pas molt important” per desencallar la negociació del pressupost. Tanmateix, Illa va advertir que encara quedaven alguns “esculls no menors”, com ara l’ampliació de l’aeroport del Prat. “Vull que hi hagi un compromís clar amb l’ampliació”, va dir Illa des dels faristols del Parlament.

En aquesta línia, recordava la seva proposta d’acord que consideren de “mínims”. De fet, afirmava que la seva proposta enviada a Govern el passat 28 de desembre no és d’un “o tot, o res”. Enter aquestes propostes, hi havia el Hard Rock, la B-40 o l’ampliació de l’aeroport del Prat, juntament amb la petició de congelar les obertures d’oficines d’Acció exterior o el compromís per escrit que el Govern no se saltarà la legalitat. De fet

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, enviava una carta al president de la Generalitat aquest dimarts a la nit on li demanava reconduir la legislatura del 52% i que reconsiderés “el camí emprès i aboqueu els esforços que ara esteu dedicant a convèncer el PSC a refer la unitat d’acció de l’independentisme des de la principal institució del país”.