Trias, la sort de Colau

Si l’efecte Trias realment conduirà l’exbatlle de Barcelona novament a pilotar la ciutat no ho sabrem fins, com a mínim, la nit del 28M. Però el que ja s’intueix de forma clara és que l’efecte Trias ha estat una sort per a l’alcaldessa Ada Colau. Ara es podrà moure en un terreny molt més còmode de polarització, molt més favorable als seus interessos que abans de la irrupció del candidat de Junts, quan no hi havia alternativa sòlida a l’òrbita Colau. De fet, si ho fa bé, pot mantenir al seu bloc el fins fa pocs dies soci, Jaume Collboni, i també ERC i Ernest Maragall, no per voluntat dels republicans, sinó perquè Colau els arrossega constantment al seu nucli presentant-los a l’opinió pública com una peça clau de l’estabilitat de l’executiu municipal, una oposició tan responsable que acaba essent de facto govern.

Amb Trias l’alcaldessa té l’oportunitat, i l’explota, de contrastar dos models de ciutat i liderar clarament un d’ells. La Barcelona de Colau o la Barcelona de Trias, sense altres possibilitats reals. I com a crosses, el PSC i ERC, amb possibilitats de guanyar segons alguna enquesta, però hàbilment desplaçats per aquesta polarització induïda entre Junts i Comuns. Justament, aquesta polarització incomodarà Collboni i Maragall en campanya, que ho tindran francament difícil per visualitzar-se com una alternativa real a Colau i alhora no mullar-se quan se’ls demani a qui farien alcalde si no guanyen.

En paral·lel, Collboni ha fet una aposta arriscada sortint de l’executiu per “sentir-se lliure”, no tant per contraposar-se a Colau -no ajuda mantenir els regidors del PSC al govern- com per treballar-se el votant comú que comparteix amb Trias, de la part alta de Barcelona, d’ordre i business friendly. Un altre efecte Trias.

I Ernest Maragall ha deixat el seu escó al Parlament per estar al 100% per Barcelona. El guanyador de les eleccions del 2019 i del partit de Govern haurà de maldar per sortir del bloc Colau i alhora no confrontar en excés amb Trias per no trencar una mínima pau independentista. L’equip de Trias ha estat clar: només contraposarà amb l’alcaldessa, la resta de candidats seran confrontats “en positiu”. Més efecte Trias.