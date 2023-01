Salut i metges segellen la pau amb un acord in extremis: no hi haurà vaga

Fumata blanca entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut. Sis reunions després, per fi ambdues parts han arribat a un acord i han segellat el pacte que posa final a un conflicte que amenaçava d’enquistar-se. Tot feia pensar que l’entesa arribaria aviat, ja que aquest dilluns sindicat i conselleria van celebrar haver trobat “l’encaix jurídic” a les reivindicacions de les bates blanques, però finalment s’ha hagut d’esperar fins a onze hores per arribar a un acord ‘in extremis’. Finalment, però, malgrat les dificultats aquest dimarts han pogut tancar els “serrells” que quedaven fins arribar a un pacte gràcies al qual es desconvoquen les tres jornades de vaga previstes per aquest 1, 2 i 3 de febrer.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, i el conseller de Salut, Manel Balcells, explicaran en uns minuts l’abast del pacte. Els metges demanaven millores pel que fa a la sobrecàrrega laboral i les agendes i aquest dilluns ja es va acordar la creació d’una taula de treball per estudiar millores retributives. Les principals reivindicacions, per tant, quedaran cobertes, a l’espera de saber les concrecions del pacte. En els últims dies el sindicat havia posat el pes en la contractació de més personal per evitar la sobrecàrrega laboral dels facultatius, la recuperació de la jornada laboral de 35 hores setmanals en comptes de les 39 que es fan actualment i un límit de 28 visites diàries amb 12 minuts per pacient a l’atenció primària. També reclamaven un mínim de dotze hores de descans entre jornada i jornada laboral.

Reunió entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut / ACN

Una reunió maratoniana que ha resultat ser exitosa

La reunió que ha acabat amb la signatura d’aquest pacte s’ha allargat durant tot el dia: ha començat a les 9 del matí amb els dos equips tècnics i s’ha reprès ja amb el conseller Manel Balcells un cop ha tornat del Consell Executiu. Hi ha hagut diversos recessos en els quals el sindicat ha valorat amb el seu equip jurídic l’última proposta del departament, que finalment ha aconseguit evitar ‘in extremis’ tres noves jornades de vaga.