Metges i Salut a un pas de l’acord: la reunió de demà podria ser definitiva

Metges de Catalunya i el Departament de Salut estan a punt de tancar un acord que acabi amb el conflicte que s’arrossega des del passat mes de novembre, quan el sindicat va convocar dues jornades de vaga per aquest gener que han resultat ser molt exitoses. Després de negociacions molt llargues i complicades, l’entesa està a punt de produir-se i les dues parts continuaran treballant en els pròxims dies per tancar els últims “serrells” i segellar el pacte. Sobre la taula es mantenen les tres jornades d’aturades convocades pel sindicat per aquesta setmana, tot i que la situació es podria capgirar demà mateix.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha comparegut després de la reunió per a explicar que l’entesa està propera perquè s’ha pogut trobar un encaix on les dues parts se senten “còmodes”. “Partit a partit”, ha dit Lleonart en ser preguntat per les possibilitats que aquest acord es tanqui en les pròximes hores. “A dia d’avui no hi ha un acord en paper que ens pugui fer anunciar que desconvoquem les vagues”, ha conclòs abans d’afegir que no hi ha “dates límit”.

La negociació d’aquest dilluns ha estat molt llarga, d’un total de 6 hores. Les dues parts s’han trobat a les dues del migdia i han fet un recés pocs minuts després per valorar l’última proposta del departament. Després hi ha hagut una altra aturada, aquesta més llarga, d’unes dues hores, i la reunió s’ha reprès a les 17:35 hores un cop consultat l’equip jurídic. Tot i així, cap dels recessos ni les propostes han estat suficientment contundents com perquè els responsables sindicals hagin signat un acord per desconvocar les vagues previstes per aquest dimecres, dijous i divendres.

Victòria per a Salut en l’aspecte retributiu

Per la seva banda, Alfredo García, sotsdirector del CatSalut, ha celebrat que la reunió hagi servit per tancar certs aspectes. “Compartim la necessitat de crear la taula de treball per valorar tot un llistat de temes organitzatius”, ha destacat. També ha subratllat el fet que s’hagin dissolt les “discrepàncies” sobre els aspectes retributius dels professionals. “Hem tancat avui que el camí per reconduir els elements retributius serà a través de les taules de negociació dels convenis”, ha explicat. Aquest dimarts, ha dit, es tractaran les agendes dels metges i els problemes d’accessibilitat al sistema perquè el sindicat no hi veu “prou concreció”. Hi participaran dos equips tècnics mentre el conseller participa al Consell Executiu del Govern. Salut espera que demà o dimecres es pugui resoldre el conflicte i es desconvoquin les vagues.

Absència dels serveis jurídics a petició de Salut

El secretari general de Metges de Catalunya havia explicat a l’arribada a la reunió que finalment no han portat els serveis jurídics dels sindicats a la trobada -com van anunciar divendres- perquè dissabte el Departament de Salut els va fer saber que no consideraven necessàries aquestes figures en les negociacions. “No entenem per què hem rebut aquesta indicació. Poden haver-hi dues opcions: que des del Departament hagin trobat l’encaix jurídic a les nostres reivindicacions i l’entesa estigui més propera o que no hi hagi la voluntat i valentia política per entomar les nostres peticions i la presència dels serveis jurídics els posi en un compromís”, ha valorat Lleonart abans d’entrar a la trobada, que finalment ha servit per acostar posicions. La primera opció ha estat la correcta i ambdues parts han pogut trobar aquest “encaix jurídic” després de diversos recessos per avaluar les propostes amb els pertinents equips jurídics.