El jutge investiga si el govern de Badalona ha tapat mala praxi policial

Crisi sense precedents a l’Ajuntament de Badalona per la presumpta voluntat del govern municipal de tapar possibles faltes greus i molt greus d’agents de la seva policia local. El passat 16 de gener, el Jutjat número 4 de Badalona ha admès a tràmit la querella presentada pel Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (SICPOL-FEPOL) contra el regidor de recursos humans del consistori, Manel Sorribas. Amb la querella els comandaments de la Guàrdia Urbana de la ciutat requerien l’emparament judicial davant la inacció del regidor davant fets presumptament delictius o greus faltes disciplinàries que havien dut a terme diversos membres de la policial badalonina.

Així mateix, l’escrit posava en coneixement del jutge diversos fets que poden ser constitutius de diferents il·lícits penals. En concret, un delicte d’infidelitat en la custòdia de documents, un delicte d’omissió del deure de perseguir d’un delicte i un altre delicte de frau a la Seguretat Social. En síntesi, el sindicat posava negre sobre blanc que s’havien realitzat diverses “Informacions reservades” sobre possibles faltes greus i molt greus dels agents que l’Ajuntament encara ni ha tramitat com expedient disciplinari ni tampoc ha posat en coneixement del jutge. Entre aquests informes, el cas d’un guàrdia urbà que es va deixar l’arma reglamentària al cinema o la “grip blava” que va patir la ciutat, és a dir, una baixa mèdica massiva del cos policial, per realitzar una vaga encoberta i, fins i tot, tortures a un detingut.

Reacció a la querella: s’acaba el silenci

En la querella presentada per SICPOL es denunciava que, tot i els reiterats requeriments efectuats pels comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona, “no s’havia obert cap expedient o causa penal a diferents efectius del cos que havien estat sotmesos a una investigació reservada interna en la qual es va concloure que havien dut a terme fets presumptament constitutius de faltes greus, molt greus o fins i tot de delictes dels quals s’havia de donar coneixement a l’autoritat judicial”. De fet, els comandaments no entenien que un cop acabada la Informació Reservada no es continuava el procediment amb un expedient que havia d’obrir el regidor responsable de recursos humans.

En aquest sentit, el jutge ha incoat diligències prèvies a fi i efecte d’esbrinar la possible naturalesa delictiva dels fets denunciats i determinar les persones que hagin pogut participar en aquests fets. Fins i tot, per omissió. Arran de l’anunci de la interposició de la querella el regidor va replicar que havia obert “cinc expedients disciplinaris”. Una reacció que el sindicat, a través d’un comunicat, qualifica de “sorprenent” perquè només en tenen comptabilitzats tres. I d’aquest, un de fa més d’un any i un altre que va caducar arran de la “inacció de l’Ajuntament”.

Perill de caducitat d’expedients

El sindicat “reitera l’existència d’expedients en via de caducitat per fets de molta gravetat, així com d’altres que poden ser il·lícits penals que no s’han posat en coneixement de l’autoritat judicial”. En aquest sentit, alerten que la “inacció inèdita i inexplicable per part dels responsables del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona s’ha mantingut fins que s’ha fet pública l’obertura de la via judicial penal”. En aquest punt, insisteixen que hi havia pendent d’obrir un expedient disciplinari des del 16 de novembre passat, obligat per un decret d’alcaldia, i que no s’havia fet res fins a la interposició de la querella.

Arran de l’admissió a tràmit, el regidor va assegurar que “havia sol·licitat la col·laboració de la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya”. Es tractava d’un cas de “grip blava” -és a dir, baixes mèdiques massives per reduir els efectius en servei- que va obligar a un desplegament de Mossos d’Esquadra i va “alterar el normal funcionament de la Guàrdia Urbana”. Per altra banda, el sindicat emfatitza que s’haurien produït “nous fets molt greus” que requeririen d’un expedient disciplinari o bé que fossin posats en coneixement del jutge precisament pels “mateixos agents” involucrats en els fets relatats en la querella. SICPOL remarca que és una “qüestió delicada, de democràcia i transparència” i assegura que aquesta tensió amb l’ajuntament no neix arran de “cap conflicte laboral”.