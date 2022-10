Crim al barri de Sant Roc de Badalona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 35 anys relacionat amb la mort violenta d’un altre home, de 49, al barri de Sant Roc de Badalona. Cap a les 22 hores d’aquest diumenge, la policia va desplaçar-se fins al domicili, al número 96 del carrer Córdoba, avisats que s’hi havia produït una presumpta baralla. Un cop allà, els agents van localitzar una persona morta que, segons detalla la periodista Anna Punsí a les xarxes socials, hauria rebut un fort cop al cap. L’altre home va ser detingut allà mateix com a suposat homicida.

Agressió mortal amb un test de flors

L’agressió mortal al cap s’hauria produït amb un fort cop amb un test de flors, que li va fracturar el crani. Segons avancen alguns diaris, la víctima pertany al clan gitano ‘Los Pelúos’ assentat al barri de Badalona. Per això, els Mossos no descarten que hi hagi represàlies.

La Vanguardia detalla que la discussió hauria començat per la reparació d’un vehicle per part de la víctima, que feia de mecànic al barri de Sant Roc, amb un altre individu. Un amic d’aquest segon va intervenir en la baralla i li va donar un cop contundent al cap a l’home de 49 anys. La investigació d’aquest crim està ara mateix en mans de l’àrea d’investigació criminal de la Regió Metropolitana nord per esclarir-ne la motivació.

A Castelldefels, un home fereix el seu pare amb un ganivet

Aquest diumenge al vespre, els Mossos han detingut un altre home a Castelldefels per haver ferit de gravetat el seu pare amb diverses ganivetades. Segons avançava la periodista Anna Punsí, els veïns van alertar a la policia d’una forta discussió en un pis del carrer Arcadi Balaguer. Un cop allà, els agents van trobar el pare ferit a l’exterior de l’habitatge. L’autor dels fets es va atrinxerar al domicili i quan agents d’ordre públic van aconseguir accedir al pis, l’home es va intentar suïcidar amb una ganivetada al pit. Els dos van ser traslladats a l’hospital on continuen ingressats. El pare, que va resultar ferit de gravetat, està fora de perill. L’estat del fill és greu.