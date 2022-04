Una empresa acusada d’estafar joves fa un congrés sobre criptomonedes a Badalona

L’empresa de serveis financers IM Mastery Academy, implicada en una estafa piramidal que capta joves amb mètodes més “propis de sectes”, organitza des d’aquest divendres i fins el diumenge una conferència internacional sobre criptomonedes al Pavelló Municipal d’Esport de Badalona. La Policia Nacional va detenir vuit membres de l’acadèmia el passat mes de març. L’Ajuntament de Badalona ha confirmat que va saber de la conferència aquest mateix dijous i que ha demanat a la Penya que cancel·li el contracte de lloguer amb IM Mastery Academy.

El consistori intentarà esgotar tot les vies legals per impedir que la conferència sobre criptomonedes, que ja està en marxa, continuï durant el cap de setmana. El president de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet i regidor de l’Ajuntament de Badalona, Jordi Subirana, ha criticat el congrés i ha mostrat el seu “rebuig total” a les pràctiques de l’empresa. “Això va en contra de l’esperit de la Fundació , que vol ajudar els clubs de bàsquet de la ciutat”.

Lloguer privat

Malgrat tot, el consistori reconeix que el lloguer del pavelló és un assumpte privat, ja que la gestió de les instal·lacions és responsabilitat de la Penya i, per tant, “són ells els que han de respondre si volen cancel·lar o deixen que l’acte continuï”. El club ha assegurat que està “analitzant les opcions legals i contractuals” per evitar que el congrés de criptomonedes pugui tirar endavant i ha expressat el seu “profund malestar” amb el promotor de l’esdeveniment, que en cap moment va donar detalls sobre la temàtica del congrés ni va alertar del currículum de l’empresa organitzadora.

El Joventut ha enviat una carta a l’Ajuntament per espolsar-se la responsabilitat i recorda que el club “es limita a llogar el recinte en les condicions pactades amb el promotor en virtut del contracte d’arrendament subscrit a aquest efecte, sense que Joventut de Badalona SAD tingui cap vinculació amb el promotor ni amb el seu client”. Amb tot, tant el club com el consistori han anunciat que en el futur es revisaran els esdeveniments amb antel·lació per evitar noves polèmiques.