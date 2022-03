Les donacions en criptomonedes són les més efectives en la guerra d’Ucraïna

La guerra a Ucraïna ha deixat milers de persones en una situació vulnerable. Davant d’aquest fet, moltíssimes iniciatives han cobrat vida per intentar portar les ajudes humanitàries necessàries a les regions afectades. Una d’elles és UnchainFund, un projecte que han començat un grup d’ucraïnesos que organitzen donacions pel país, però amb un concepte diferencial: són donatius en criptomonedes. “D’aquesta manera ens assegurem que els diners arriben on han d’arribar i són reals”, explica Alex Casas, un dels voluntaris de la iniciativa.

Des que van començar a operar ja han recaptat gairebé 6,3 milions d’euros (7 milions de dòlars) en donatius, els dos primers milions en només 15 dies des que van activar la pàgina web. “Hem demostrat que les donacions àgils, transparents i traçables són possibles amb la tecnologia blockchain i les criptomonedes”, recorda Casas. Així doncs, gràcies a la transparència de les gestions i la “descentralització dels processos”, tal com ho descriu Natàlia Cugueró, experta en criptomonedes, és molt senzill poder verificar que els donatius arriben a les mans correctes.

Un dels enviaments a Ucraïna de UnchainFunds

El procediment és ben senzill. Tot aquell que necessita ajuda, ho escriu en un bot de Telegram que es connecta amb els voluntaris de la iniciativa encarregats de revisar les sol·licituds. “Comencem amb sol·licituds de petites quantitats de diners i anem pujant a mesura que millora la confiança amb els contactes”, assegura Casas. Una de les primeres diferències i més clares és que tot es fa a cara descoberta i, per tant, hi ha sempre una persona real i de confiança darrere d’una petició: “Que l’aval sigui reconegut és un extra de transparència i tranquil·litat cap als donants“, afegeix Cugueró.

Un cop la sol·licitut és aprovada, es publica a la pàgina web i els interessats poden donar la quantitat que vulguin en criptomonedes, sense necessitat de complir requisits. Després que s’assoleixi l’objectiu, la donació queda completament tancada i s’envia al seu destinatari, que és l’encarregat de convertir, amb l’ajuda d’altres col·laboradors, aquelles criptomonedes en els productes que s’han demanat. “Poden ser joguines, menjar, qualsevol ajuda humanitària que puguis pensar”, descriu Casas. Finalment, els donants poden accedir a les sol·licituds per saber del cert on han anat els seus diners: “Aquest retorn també ajuda a la transparència i la veracitat de les accions”, diu Cugueró.

La pàgina web de UnchainFunds

Accions públiques, descentralitzades i voluntàries

Aquestes donacions no estan governades sota cap llei o cap govern, és a dir, són completament exteriors a les polítiques, ja que utilitzen la tecnologia blockchain. Per fer que l’ecosistema en què treballen sigui segur, els voluntaris creen una xarxa de confiança i fan tots els moviments públics, és a dir, cada canvi, per mínim que sigui, és trobable per qualsevol donant que ho busqui. “És molt important continuar amb la transparència de les accions perquè sabem que el marc regulador no ens empara”, recorda Casa. Una opinió a la qual també s’afegeix Cugueró, que diu que “els scams són molt freqüents i cal anar amb molt de compte”.

Pel que fa als participants de la iniciativa, tots són voluntaris que creuen en el projecte i pensen que és una de les maneres més efectives d’enviar recursos a un país en guerra. “Crec que l’energia que es transmet és el més important”, explica Casas. A més, aquest projecte va néixer de l’ambició d’ucraïnesos que treballaven en el món de les criptomonedes, però ara ja s’ha convertit en una iniciativa global on reben diners de qualsevol lloc.