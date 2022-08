Dos menors en estat crític en un incendi a Badalona

Un incendi en un pis de Badalona aquest dimecres ha deixat tres menors ferits, dos de les quals estan en estat crític. El jove que no està en estat crític, de 18 anys, ha estat atès per inal·lació de fum, mentre que els dos menors en estat crític són de 13 i 15 anys i haurien saltat per la finestra per evitar les flames. Els Bombers han rebut l’avís a dos quarts de deu del matí i treballen en la seva extinció al carrer Quevedo. Els Bombers donen l’incendi per extingit, després de traslladar-hi 8 dotacions.

Traslladats als hospitals Germans Tries i Pujol i Vall d’Hebron

Els Mossos estan donant suport a la tasca dels Bombers. D’altra banda, segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi ha tres afectats, dues persones en estat crític traslladades als hospitals Germans Trias i Pujol, i Vall d’Hebron, i una tercera ferida menys greu traslladada a l’Hospital Municipal de Badalona. S’han activat una desena d’unitats terrestres, així com un equip de psicòlegs. Al lloc dels fets s’ha han traslladat serveis del Servei d’Emergències Mèdiques, el cos de Bombers, el cos dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha afirmat que posa a l’abast tots els serveis municipals a la família i veïns afectats i ha confirmat als mitjans de comunicació que l’incendi no ha afectat l’estructura de l’edifici. En les pròximes hores els veïns podran tornar a les seves cases.

Treballem en les tasques d'extinció d'un incendi en un pis al c/ Quevedo de Badalona (avís 09.26h). Desplaçades 8 dotacions. El foc està confinat i no hi ha perill de propagació ni vertical ni horitzontal.

Segons les darreres informacions hi ha 2 persones ateses pel @semgencat pic.twitter.com/PoM1Dv2RZ8 — Bombers (@bomberscat) August 24, 2022