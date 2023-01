La CUP, sobre el cas ‘Zona Franca’: “El PSC és qui talla el pastís al país”

La CUP ha vinculat l’acomiadament de l’humorista Manel Vidal al ‘Zona Franca’ a la negociació dels pressupostos entre el Govern i el PSC i ha demanat la dimissió del director de TV3, Sígfrid Gras. El diputat Xavier Pellicer ha denunciat que el PSC “és qui talla el pastís al país” i ha assegurat que l’acomiadament de l’humorista que ha provocat l’adéu de Joel Díaz d’aquest late night és “la gota que ha fet vessar el got en la gestió de mitjans públics, cada cop més opaca i més partidista”.

Pellicer ha dit que hi ha una “agenda oculta” en la negociació dels pressupostos i ha llençat un avís a ERC: “Mantenir-se en el poder a qualsevol preu i renunciar als seus principis és contrari al que pregonaven al congrés (que va celebrar el partit aquest dissabte a Lleida)”. Pellicer ha aprofitat per criticar les converses entre el Govern i els socialistes per arribar a un acord que desencalli els pressupostos, ja que considera que han estat centrades en “macroprojectes que destrueixen el país i atempten contra el medi ambient”.

Pere Aragonès i Salvador Illa al Parlament / ACN

El PSC “apunta a qui els critica” i la resta “obeeix”

A més, ha lamentat el “repartiment del pastís” dels mitjans de comunicació públics entre ERC, Junts i PSC. “Quan el PSC ha apuntat cap a qui els critica, la resta de partits han obeït”, ha criticat. El diputat cupaire ha fet aquesta última afirmació en referència al fet que en el gag que li va costar l’acomiadament, l’humorista parodiava un consultori polític en el qual s’analitzava el posicionament ideològic dels partits a partir d’un quadrant sobreimprès a la pantalla amb un eix horitzontal dreta/esquerra i un eix vertical autoritari/liberal. Quan va arribar el moment de parlar del PSC, la sobreimpressió va canviar a un quadrant en què la zona de confluència autoritari/dreta se substituïa per una esvàstica de grans dimensions, a la punta de la qual l’humorista va situar el PSC.