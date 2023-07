La CUP carrega contra Sánchez: “La seva paraula no val res”

La candidata de la CUP per Girona a les eleccions del 23-J, Mireia Vehí, ha carregat aquest diumenge contra l’actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De fet, l’ha retret que no ha complert la seva paraula i li ha retret que “es passegi per Espanya dient que ha pacificat Catalunya” i que “s’atreveixi” a demanar el vot per PP i Vox quan el seu govern ha fet polítiques pròpies de la dreta. “La seva paraula no val res senyor Pedro Sánchez, vostè no ha entès res”, ha lamentat Vehí. Aquestes declaracions les feia mentre Sánchez es trobava a Barcelona, també en un acte de campanya. A més, Vehí ha tornat a repetir que l’abstenció no és una opció i ha recordat que no votar equival a “regalar les institucions a l’ordre i a l’extrema dreta”.

En un acte de campanya des de Palamós, la líder cupaire ha defensat que l’abstenció “és una opció legítima” però ha fet una crida a la participació en aquestes eleccions. Vehí ha recordat que cada vegada que algú digui que “no serveix de res votar” la formació anticapitalista cal respondre que a les comarques gironines especialment apostar per la CUP és “literalment aturar el feixisme” perquè les enquestes mostren que es disputen un diputat amb Vox. Així de dura s’ha mostrat Vehí, que ha insistit que és feina de tots intentar millorar la situació i que les eleccions estatals hi són per tornar a posar Catalunya al centre de la qüestió. És per això, que Vehí ha insistit als gironins que acudeixin a les urnes perquè “quan el 23 de juliol al vespre ens comptin des de la Moncloa tinguin clar que aquí no passen els feixistes”.

Els diputats de la CUP Mireia Vehí, Albert Botran i Maria Sirvent en un acte / ACN

“Trumpistes” segons la CUP

La CUP també ha titllat aquest diumenge de “trumpistes” les insinuacions de tupinades a Correus per part de candidats del PP, que en l’última setmana han aixecat una ombra de sospita sobre els mitjans “insuficients” de l’empresa pública per fer front al pic de peticions de vot telemàtic, en uns comicis que coincidiran amb les vacances. “Els treballadors tenen el nostre suport, estan rebent molta feina i a sobre hi ha candidats irresponsables, trumpistes, que insinuen que no fan bé la seva feina”, ha dit el número 1 per Barcelona, Albert Botran, en una atenció als mitjans. Alhora, el líder cupaire ha lamentat que ERC i Junts no “concretin” el preu d’investir el president espanyol Pedro Sánchez i ha mantingut l’aposta de la CUP pel referèndum.