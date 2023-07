La CUP carga contra Sánchez: «Su palabra no vale nada»

La candidata de la CUP por Girona a las elecciones del 23-J, Mireia Vehí, ha cargado este domingo contra el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. De hecho, lo ha reprochado que no ha cumplido su palabra y le ha reprochado que «se pasee por España diciendo que ha pacificado Cataluña» y que «se atreva» a pedir el voto por PP y Vox cuando su gobierno ha hecho políticas propias de la derecha. «Su palabra no vale nada, señor Pedro Sánchez, usted no ha entendido nada», ha lamentado Vehí. Estas declaraciones las hacía mientras Sánchez se encontraba en Barcelona, también en un acto de campaña. Además, Vehí ha vuelto a repetir que la abstención no es una opción y ha recordado que no votar equivale a «regalar las instituciones a la orden y a la extrema derecha».

En un acto de campaña desde Palamós, la líder cupaire ha defendido que la abstención «es una opción legítima» pero ha hecho un llamamiento a la participación en estas elecciones. Vehí ha recordado que cada vez que alguien diga que «no sirve de nada votar» la formación anticapitalista hay que responder que a las comarcas gerundenses especialmente apostar por la CUP es «literalmente parar el fascismo» porque las encuestas muestran que se disputan un diputado con Vox. Así de dura se ha mostrado Vehí, que ha insistido que es trabajo de todos intentar mejorar la situación y que las elecciones estatales están para volver a poner Cataluña en el centro de la cuestión. Es por eso, que Vehí ha insistido a los gerundenses que acudan a las urnas porque «cuando el 23 de julio al atardecer nos cuenten desde la Moncloa tengan claro que aquí no pasan los fascistas».

Los diputados de la CUP Mireia Vehí, Albert Botran y Maria Sirvent en un acto / ACN

«Trumpistes» según la CUP

La CUP también ha tildado este domingo de «trumpistes» las insinuaciones de pucherazos a Correos por parte de candidatos del PP, que en la última semana han levantado una sombra de sospecha sobre los medios «insuficientes» de la empresa pública para hacer frente al pico de peticiones de voto telemático, en unos comicios que coincidirán con las vacaciones. «Los trabajadores tienen nuestro apoyo, están recibiendo mucho trabajo y encima hay candidatos irresponsables, trumpistes, que insinúan que no hacen bien su trabajo», ha dicho el número 1 por Barcelona, Albert Botran, en una atención a los medios. A la vez, el líder cupaire ha lamentado que ERC y Juntos no «concreten» el precio de investir el presidente español Pedro Sánchez y ha mantenido la apuesta de la CUP por el referéndum.