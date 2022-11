El projecte de llei d’orientació agrària supera les esmenes a la totalitat

El Projecte de llei de modificació de la Llei d’orientació agrària ha superat el debat a la totalitat al ple del Parlament i continua els tràmits parlamentaris. Amb aquest Projecte de llei, aprovat el passat mes d’agost, el Govern planteja una actualització del règim sancionador en matèria de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants. El text també castiga l’entrada no autoritzada a les explotacions ramaderes i instal·lacions amb risc com ara escorxadors amb multes d’entre 600 i 60.000 euros. Vox, que critica un “excés de normativa” ha presentat una esmena a la totalitat que ha estat rebutjada per tots els grups excepte de Cs i PPC, que s’hi han abstingut.

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha assegurat al debat parlamentari que a finals d’any ja “es detectarà una millora important en la reducció de la contaminació d’aigua per nitrats, l’acumulació de fòsfor al sòl, l’emissió d’amoníac i les males olors i els riscos sanitaris per la gestió de dejeccions ramaderes”.

La consellera Teresa Jordà, en roda de premsa a Palau | ACN

La nova regulació

La nova regulació preveu, en primer lloc, un augment de la multa per infracció llei d’un mínim de 100 a 500 euros i la reducció de les més greus, que passen de 15.000 a 8.000 euros com a mínim, ja que l’administració considera l’import actual “manifestament excessiu”.

Així mateix, en aquesta llei es regula per primer cop el procediment sancionador pels perjudicis que pot causar per a la sanitat animal l’entrada sense autorització de persones alienes a les explotacions. La llei tipifica aquestes infraccions i estableix les sancions que poden anar entre 600 euros quan es tracta de lleus i com a màxim 60.000 en cas de molt greus.

La mort de l’animal seria infracció molt greu

En general es consideren infraccions molt greus quan l’entrada de persones pugui causar danys irreversibles o la mort de l’animal. Així també, es consideren molt greus la sostracció d’animals incomplint la normativa de transport i moviment, i el subministrament de medicaments o substàncies no autoritzades i l’alliberament voluntari d’aquests animals a l’exterior de la instal·lació.

Serà una infracció greu quan aquesta entrada produeixi lesions als animals, posi en perill la salut o el benestar dels animals i quan se subministri qualsevol substància o aliment que provoqui un risc per a la salut de l’animal; i, en canvi, serà lleu quan no es posi en risc la salut o el benestar dels animals.