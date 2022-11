La CUP colla Aragonès pel diàleg després de l’informe de l’Eurocambra

La diputada de la CUP al Parlament Montserrat Vinyets ha exigit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que trenqui les negociacions i el diàleg amb el govern espanyol després de l’informe preliminar del Parlament Europeu, en el qual assenyalava l’Estat espanyol com a màxim responsable de l’espionatge a 65 líders independentistes catalans.

De fet, la cupaire també ha recordat les paraules de Barrionuevo sobre els GAL o com Narcís Serra va reconèixer que el CNI protegia el rei emèrit espanyol, Joan Carles I, a l’hora d’encobrir les seves relacions extramatrimonials. “Com es pot negociar amb un Estat que ens espia?”, ha preguntat Vinyets al president Aragonès en la sessió de control al Govern de la Generalitat.

El president del Govern, Pere Aragonès | ACN

La CUP considera que no hi ha diàleg possible amb l’Estat

Els anticapitalistes creuen que “no hi ha diàleg possible amb un estat que només fa que espiar-no”. “Creu que això són les condicions per una negociació?” Es pot negociar quan no es parla d’igual a igual? És sorprenent que vostès segueixin apuntalant aquesta estratègia”, assegura Vinyets fent referència a l’aposta per la taula de diàleg dels republicans.

Aragonès reivindica el diàleg i demana a la CUP que s’hi sumi

El president Aragonès ha fet cas omís a les paraules de la CUP i ha assegurat que continuaran apostant pel procés de negociació. “Els hem forçat a asseure’s i a reconèixer un conflicte polític”, ha dit el president. De fet, Aragones ha avisat que seguiran denunciant políticament i judicialment a l’Estat espanyol i ha recordat que s’ha admès a tràmit a l’Audiència Nacional, ja que és un dels 18 afectats reconeguts per l’Estat espanyol del cas Catalangate. A més, Aragonès ha demanat a la CUP que se sumi en la negociació . “Si comptéssim amb vostès l’asimetria es reduiria segur”, ha afirmat el president.