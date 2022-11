Puigdemont defensa “confrontar” Espanya després de l’informe de Pegasus

El president a l’exili, Carles Puigdemont, defensa “confrontar” Espanya un cop l’Eurocambra ha emès un informe on s’assenyala el govern espanyol com el responsable de l’espionatge a més d’una seixantena d’independentistes i entitats sobiranistes. “L’espionatge massiu, incontrolat i il·legal és molt greu, però encara ho és més si ho fa un Estat i ho empara la Unió Europea”, ha avisat Puigdemont en una piulada al seu compte de Twitter, on ha valorat l’informe de l’Eurocambra fet públic aquest dimarts al matí. “És una amenaça directa a la democràcia. No hi valen mitges tintes”, ha advertit el president a l’exili.

L’espionatge massiu, incontrolat i il·legal és molt greu, però encara ho és més si ho fa un Estat i ho empara la Unió Europea. És una amenaça directa a la democràcia. No hi valen mitges tintes.

Espanya espia i vulnera drets fonamentals. Això demostra que ens hi hem de confrontar. https://t.co/s6L8Kp51pm — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 8, 2022

“Espanya espia i vulnera drets fonamentals. Això demostra que ens hi hem de confrontar“, ha insistit Puigdemont en la piulada que ha fet aquest migdia. El tuit de Puigdemont fa referència al document -encara és un esborrany- que ha fet la ponent Sophie in ‘t Veld i que encara ha de passar per el període d’esmenes. Aquest text lamenta la “poca informació aportada fins ara” per l’executiu espanyol sobre l’espionatge i apunta que és la Moncloa qui va ser “probablement” el primer comprador a la Unió Europea del programari d’NSO i el va utilitzar amb aquesta intenció. El document també subratlla que l’espionatge es va fer en “moments de rellevància política” i sosté que van ser les autoritats espanyoles qui van fer servir el malware israelià per espiar independentistes.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont / Europa Press

El document apunta que no es pot establir que l’independentisme fos una amenaça

A banda, el text assenyala que “no és possible establir” que el moviment independentista fos una “amenaça de seguretat nacional” o a la “integritat de l’Estat” com perquè estigués justificat l’ús de Pegasus. L’informe, a més, apunta que les autoritats espanyoles només han reconegut 18 dels 65 casos revelats per CitizenLab i que les ordres no s’han fet públiques.