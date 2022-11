Oriol Güell substituirà Miquel Buch a Infraestructures.cat

El Govern ha decidit nomenar l’enginyer industrial Oriol Güell com a substitut de Miquel Buch al capdavant d’Infraestructures.cat, l’empresa pública que s’encarrega del procés d’execució de les obres que li encarrega la Generalitat de Catalunya així com del manteniment i conservació de les infraestructures i equipaments. Aquest relleu de Güell a Buch ha estat aprovat aquest dimarts al consell executiu del Govern, on també ha acordat que l’enginyera Míriam Moysset dirigeixi l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en substitució de Jaume Massó. Fins ara, Güell era cap de la divisió de serveis energètics i innovació d’Infraestructures.cat i ara passarà a ser el màxim responsable. Prèviament, Güell havia exercit com a tècnic gestor d’equipaments i com a gerent de manteniment i gestió energètica.

Jové ha substituït Serret a la comissió de Pegasus

A banda, el diputat d’ERC Josep Maria Jové ha substituït a Meritxell Serret com a president de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Pegasus del Parlament. Aquest nomenament ha arribat després que Serret hagi estat nomenada recentment consellera d’Acció Exterior en substitució de Victòria Alsina per la sortida de Junts per Catalunya del Govern. El nomenament de Jové ha estat a proposta del grup d’ERC i s’ha aprovat amb vuits vots a favor i un en blanc. El partit d’extrema dreta Vox ha decidit que no hi participarà més després que Jové hagi estat nomenat president d’aquesta comissió.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, enraona amb Josep Maria Jové, el president del grup d’ERC, a qui haurà de marcar de prop/Parlament

Nuet, nou director general de Relacions Institucionals

Aquest mateix dimarts també s’ha nomenat Joan Josep Nuet, ex d’ICV, nou director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Quan se li va suspendre la militància a Catalunya en Comú, per discrepàncies ideològiques, Nuet es va afiliar a ERC i des de llavors ha estat diputat i membre de la Mesa del Parlament en el convuls període entre el 2015 i el 2017.