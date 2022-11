Joan Josep Nuet serà el nou director general de Relacions Institucionals

Joan Josep Nuet (Reus, 1964) ha estat nomenat pel Govern com a nou director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, que depèn directament del Departament de Presidència que lidera la consellera Laura Vilagrà. Nuet va exercir com a senador entre el 2006 i el 2011 per designació del Parlament i més tard, entre el 2011 i el 2015, va ser diputat al Congrés per ICV. La seva trajectòria política va continuar i del 2015 al 2019 va ser diputat al Parlament per Catalunya Sí Que Es Pot. Després se li va suspendre de militància a Catalunya en Comú per discrepàncies ideològiques i ara ha estat fitxat per ser el nou director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

La seva trajectòria política no va acabar el 2019, quan va ser suspès, ja que es va afiliar a Esquerra Republicana i es va presentar com a candidat al Congrés dels Diputats, on va exercir el càrrec fins el 2021. També va formar part de la Mesa del Parlament en el període entre el 2015 i el 2017, en els anys més àlgids del procés d’independència de Catalunya. Ara, com a membre d’Esquerra Republicana i en el marc del nou Govern ha estat nomenat nou director general de Relacions Institucionals.

Els inicis de Nuet a la política

Aquesta trajectòria política que ara continua com a director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament va començar després que es llicenciés en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona i treballés com a professor de socials a l’ESO i com a professor de Filosofia i de Llengua i Literatura catalanes. Després, des del 1991 fins al 2003 va ser regidor de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i des del 1991 fins al 1999 va ser membre del govern del municipi i portaveu al consistori.