‘Treu la llengua’: Òmnium crida mig milió de persones a ser “activistes” pel català

L’ús social del català necessita una mobilització “massiva” i Òmnium Cultural ha decidit convertir la seva comunitat, que calcula que és de mig milió de persones –els 190.000 socis i tots els simpatitzants amb què pugui comptar–, en “activistes” per aconseguir revertir el retrocés que s’ha detectat en els darrers anys. Amb aquest objectiu, l’entitat –que malgrat el seu paper més polític vinculat al Procés no vol deixar de banda la seva missió en defensa de la llengua i la cultura– ha presentat aquest dimecres la campanya Treu la llengua, comparteix el català. El president de l’entitat, Xavier Antich, i la vicepresidenta primera, Mònica Terribas han conduït l’acte de presentació de la proposta, que també ha comptat amb el que han anomenat “ambaixadors”, com Lildami, el grup Pot Petit i les autores del podcast Gent de merda, que s’adrecen als infants i joves, dos dels sectors on el català es juga el futur.

Òmnium vol fer valdre amb aquesta campanya que el català és una llengua amb 10 milions de parlants i que té una llarga trajectòria com a referent en la literatura i la cultura en general, i que sempre ha sigut un element de “cohesió social imprescindible per al país”. Per això preocupen els sectors on l’ús social de la llengua està en retrocés, els nens, els joves i els nouvinguts, que sovint es troben que els catalanoparlants canvien d’idioma quan s’hi adrecen i els resten oportunitats de fer un procés d’immersió.

Treu la llengua tindrà la seva part més visible en un espot que es veurà aviat i que incita a un ús desacomplexat de la llengua, en totes les situacions quotidianes, com ara al transport públic, al comerç i en les relacions privades: no en va, una de les crides que es fa en l’anunci és a parlar en català en les webs de cites i en les primeres cites que s’hi acorden. “Els petons de debò es fan amb llengua”, recorda l’espot, que amb una estètica moderna busca fer atractiu el missatge. “Us ho passareu molt bé amb aquesta campanya”, ha vaticinat Terribas abans de mostrar l’espot per primera vegada als assistents a l’acte. “Es tracta de compartir una riquesa, no de perseguir o etiquetar ningú, ni de cap batalla entre catalanoparlants i els que no ho són”, ha recalcat la vicepresidenta de l’entitat.

Una “feina de mesos”

Antich ha subratllat que l’espot “concentra la feina de mesos” d’Òmnium, i que ha de servir per fer arribar a tota la ciutadania totes les propostes i eines que l’entitat posa a l’abast per a aquesta mobilització que proposen. El programa Vincles, que crea grups d’aprenentatge en situacions quotidianes amb voluntaris, és una de les eines. Se n’ha fet una prova pilot amb 27 grups d’aprenentatge que es volen ampliar a 150 l’any que ve, per arribar a 1.200 aprenents i 300 acompanyants. “Farem un salt d’escala”, ha promès el president de l’entitat.

La Fera, una “fàbrica de productes audiovisuals” en català lligats al consum a les xarxes, és una altra de les activitats engegades que es potenciaran, de la mateixa manera que es farà amb el projecte Cinexic, la xarxa de sales que projecten en català pel·lícules de cinema infantil europeu, la participació a través del programa Parla’m en el projecte AINA per potenciar el català en les aplicacions d’intel·ligència artificial, o el Festival Límbic, que l’any passat es va fer a Terrassa –hi van participar 22.000 persones– i es repetirà en “una ciutat meravellosa que ja s’ha triat” però el nom de la qual encara no poden revelar, segons ha anunciat Terribas.

Manual d’activisme per la llengua

Perquè els voluntaris per a aquest repte de mobilització massiva puguin participar-hi, Antich ha promès que aviat es difondrà un “manual d’activisme per la llengua”, on es plantejaran totes les opcions que hi ha, segons la disponibilitat i temps per dedicar-hi i en funció del perfil de cada voluntari. “Encara no podem avançar res, però hi estem treballant”, ha assegurat.