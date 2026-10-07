Tensa. Així ha estat la primera sessió de control del curs polític al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya, que s’ha celebrat dos dies després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés l’avançament electoral. Aquest matí, Illa ha hagut de fer front a retrets de l’oposició i també dels seus socis prioritaris per àmbits com l’amnistia, el dret a decidir, Rodalies i, òbviament, l’habitatge. Illa ha hagut de sentir retrets de Junts per Catalunya, PP, Vox i la CUP, però també d’Esquerra Republicana i, en grau més baix, dels Comuns. Illa s’ha defensat de tots els atacs dels grups parlamentaris, i ha centrat les seves respostes en la cita electoral del pròxim 29 de novembre perquè, segons ha advertit, s’haurà d’escollir entre “coalició progressista o coalició involucionista”. La sessió de control ha evidenciat que els partits, i sobretot els socialistes, ja estan immersos en la campanya electoral de cara a la cita de finals de novembre.
La traca de la tensió l’ha obert la presidenta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, que ha mostrat un paper en blanc per retreure al president que no s’hagi avançat en cap dels compromisos amb Catalunya: el nou finançament, la condonació del deute, la gestió de l’IRPF, el consorci d’inversions, el traspàs de Rodalies, el poder de decisió a l’Aeroport del Prat i a la Zona Franca, els Mossos a ports i aeroports o l’accés a l’habitatge. “Pedro Sánchez l’ha deixat amb les mans buides”, ha sentenciat, i li ha demanat com pensa acabar la legislatura si “no pot complir els principals acords d’investidura”. A més, creu que el líder socialista no buscaven un acord per resoldre el problema de l’habitatge, “volia una excusa per convocar eleccions”. D’altra banda, Sales ha celebrat l’aixecament de les ordres de detenció contra el president a l’exili Carles Puigdemont i dels consellers Lluís Puig i Toni Comín, però seguidament ha recordat a Illa que ara defensa l’amnistia quan abans s’hi havia oposat de forma rotunda. Illa no s’ha arronsat i ha demanat a Sales “una mica d’humilitat” perquè l’amnistia “és una victòria de tots”, i li ha demanat on és Junts davant la dicotomia “o coalició progressista o coalició involucionista”. Davant les queixes per l’enèsim caos de Rodalies, Illa ha culpat el sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, de l’aturada del servei d’aquest dimecres i ha recordat que la seguretat de les vies “no és una qüestió subjectiva”.
Després li ha tocat el torn al president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, que ha sorprès tothom preguntant al president perquè el grup socialista va votar al costat de PP, Vox i Aliança Catalana una proposta de resolució que defensava una estratègia catalana antifeixista i antiracista basada en la defensa de la democràcia. Illa ha admès que desconeixia el contingut del text, però Jové li ha remarcat que van votar en contra perquè s’incloïa el dret a l’autodeterminació. “L’antifeixisme del PSC acaba on comença el dret a l’autodeterminació dels pobles?”, li ha demanat Jové, que també ha qüestionat la seva credibilitat i la de Sánchez si, “a banda de no complir amb els pactes, s’erigeixen en garants d’un antifeixisme que arriba fins on la unitat d’Espanya es veu amenaçada”. Així mateix, li ha recordat que l’amnistia no és la fi de res i l’ha convidat a posar fil a l’agulla a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya “donant la veu al poble de Catalunya”. Illa ha estat contundent en la resposta i ha deixat clar que ell no està a favor d’un referèndum: “Estem a favor que vostès ho puguin defensar”, ha contestat a ERC. Illa s’ha tret les puces de sobre dient que Catalunya podrà el 29 de novembre i ha demanat el vot per a la coalició progressista perquè “farà avançar el federalisme en l’àmbit espanyol i europeu”. L’altre soci prioritari dels socialistes, els Comuns, han centrat els retrets en matèria d’habitatge. El portaveu David Cid ha criticat que Illa fa molts “anuncis”, que després queden en paper mullat. “Els anuncis no paguen el lloguer i la hipoteca”, li ha etzibat, i ha denunciat la inacció de l’executiu socialista amb la unitat de desnonaments perquè “havia d’estar en marxa el setembre del 2025 i avui no està en marxa”. “Per què el seu Govern és incapaç de fer complir la llei de dret a habitatge?”, li ha preguntat, lamentant que l’executiu “no fa tot el que pot”. El president de la Generalitat ha al·legat que estan desplegant mesures d'”acord amb el marc legal”. “Em recomana que em salti la llei?”, li ha replicat, i ha recordat que l'”última paraula d’un desnonament la té un jutge”.
Una “expropiació a terminis”
El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha centrat la seva intervenció en l’habitatge i ha carregat durament contra la proposta estrella de Salvador Illa al debat de política general, basada en la compra conjunta d’habitatge per als majors de 40 anys que no puguin pagar una hipoteca. Segons el dirigent popular, aquesta “psicotròpica proposta” suposa una “expropiació a terminis” i ha afirmat que la Generalitat és “el veritable fons voltor” amb “un odi feroç a la propietat”. Fernández ha demanat al president que “deixi a la gent viure lliure” i ha assegurat que serà el PP qui “arreglarà” la crisi de l’habitatge perquè disposa de “millors propostes”. En el torn de rèplica, Illa ha rebutjat les “lliçons” dels populars, ha afirmat que Alberto Núñez Feijóo “no mereix el suport de Catalunya” i ha acusat el PP d’haver enfonsat el mercat immobiliari durant el seu govern en “rescatar bancs i negar-se a rescatar persones”. Per la seva banda, Vox ha definit Catalunya com “el laboratori del ‘Volem acollir'” i ha sentenciat que el país “serà la tomba política del PSOE”. Illa ha reaccionat titllant la formació d’Ignacio Garriga de “frau” i ha garantit que Catalunya “mai serà amb qui bloqueja l’accés a l’habitatge i beneficia les elits”. Així mateix, el president ha qüestionat “on és la prioritat nacional” del grup de dreta radical davant de casos de desnonament com el de Maricarmen a Madrid.
Illa accepta una reunió per per les competències en habitatge
Encara sobre habitatge, el president de la Generalitat s’ha mostrat disposat a reunir-se amb la CUP per abordar la petició de reclamar a l’Estat “totes les competències en habitatge”, una iniciativa que la diputada anticapitalista Laure Vega li ha demanat formalment durant la sessió de control en compliment d’una proposta de resolució aprovada al debat de política general. Tot i que Vega ha ofert trobar-se de manera immediata per dotar Catalunya de “totes les eines” i convertir l’habitatge en un dret, Illa ha accedit a la trobada valorant l’actitud constructiva de la formació, si bé ha advertit que el context electoral pot dificultar l’avanç de certes mesures i ha deixat clar als anticapitalistes que no es mourà en cap cas del marc de la legalitat. Malgrat el punt d’acord, Illa no s’ha estalviat els retrets de la portaveu cupaire, que ha instat el president de la Generalitat a “moure fitxa” i passar a l’acció: “El lloc correcte de la història no és els discursos del Parlament, és fer justícia i estar al costat dels que posen el cos contra un desnonament”. Finalment, la líder d’Aliança Catalana ha recordat que fa tres anys dels atemptats de Hamàs que van deixar 1.200 morts a Israel i ha dit que a “Catalunya tenim un Govern entestat a pagar túnels subterranis a Gaza”. “Qui li ha encarregat aquesta pregunta? Rep diners d’Israel? A favor de qui està? És una autèntica demagoga”, ha replicat el president.