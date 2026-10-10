Ofensiva parlamentària de Junts per Catalunya contra la utilització “partidista” de les eines de comunicació institucionals per part del president de la Generalitat, Salvador Illa. El portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha registrat dues bateries de preguntes al Parlament de Catalunya per exigir explicacions al Govern sobre l’ús dels canals oficials i de la seu del PSC per fer anuncis d’àmbit institucional i atacs polítics a la formació de Carles Puigdemont.
La primera bateria de preguntes, a la qual ha tingut accés El Món, se centra en l’activitat de la xarxa social X. El passat divendres 2 d’octubre, el president Illa va publicar un missatge personal criticant el posicionament de Junts respecte als reials decrets d’habitatge de l’executiu espanyol. El mateix dia, el compte oficial del Govern de la Generalitat va republicar aquest missatge. Fonts de Junts qualifiquen aquest fet d'”intolerable” i recorden que “els canals institucionals de la Generalitat han de ser un servei públic per als catalans i no un servei per a la propaganda del PSC”.
En el seu escrit, Vergés reclama saber “per quin motiu el compte del Govern de la Generalitat a X, que ha de representar tots els ciutadans de Catalunya (‘El Govern de tothom’ [en referència a l’eslògan de l’executiu]) va republicar un missatge [en van ser dos] de caràcter clarament partidista”. Així mateix, el grup opositor interroga directament l’executiu socialista per conèixer qui va donar la instrucció, qui la va autoritzar i qui la va executar, i planteja si la institució ha decidit convertir el canal oficial en un “instrument de campanya i propaganda del PSC i del PSOE”. Fonts del partit creuen que el PSC ha fet un ús inapropiat dels comptes institucionals amb l’objectiu de fer campanya electoral. “Si el PSC vol atacar Junts, que ho faci des dels seus perfils i amb els seus recursos”, sentencien.
Alertes d’emergència des de la seu del PSC
La segona bateria de preguntes parlamentàries, a la qual també ha tingut accés aquest diari, posa el focus en la manca de “sentit institucional de rigor i de responsabilitat” del president de la Generalitat. Junts denuncia que el passat cap de setmana Illa va aprofitar un acte de partit a la seu del PSC –l’Escola Feminista Dolors Renau– per dirigir-se a la ciutadania davant la situació d’emergència pel temporal de pluges, on va avançar la imposició de restriccions. “Quan s’ha d’adreçar als ciutadans per alertar d’un temporal i anunciar restriccions, ha d’actuar com a president de la Generalitat i no com a primer secretari del PSC”, mantenen des de les files juntaires, que troben “inadmissible” que aprofités un acte de partit per advertir d’una emergència la població.
En aquest sentit, critiquen que “la seu del PSC no és una extensió del Palau de la Generalitat” i recorden que el càrrec institucional no es pot exercir com si fos un “càrrec orgànic de partit“. Davant d’aquests fets, la pregunta de Vergés exigeix saber per quina raó el president no va comparèixer dissabte al matí des del Palau de la Generalitat o des d’un espai neutre, qui va prendre aquesta decisió i si el Govern considera adequat realitzar comunicacions d’emergència per a tota la ciutadania des d’un acte partidista.