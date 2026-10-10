Ofensiva parlamentaria de Junts per Catalunya contra la utilización «partidista» de las herramientas de comunicación institucionales por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El portavoz del grupo parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha registrado dos series de preguntas en el Parlamento de Cataluña para exigir explicaciones al Gobierno sobre el uso de los canales oficiales y de la sede del PSC para hacer anuncios de ámbito institucional y ataques políticos a la formación de Carles Puigdemont.

La primera serie de preguntas, a la que ha tenido acceso El Món, se centra en la actividad de la red social X. El pasado viernes 2 de octubre, el presidente Illa publicó un mensaje personal criticando la posición de Junts respecto a los reales decretos de vivienda del ejecutivo español. El mismo día, la cuenta oficial del Gobierno de la Generalitat republicó este mensaje. Fuentes de Junts califican este hecho de «intolerable» y recuerdan que «los canales institucionales de la Generalitat deben ser un servicio público para los catalanes y no un servicio para la propaganda del PSC».

En su escrito, Vergés reclama saber «por qué motivo la cuenta del Gobierno de la Generalitat en X, que debe representar a todos los ciudadanos de Cataluña (‘El Gobierno de todos’ [en referencia al eslogan del ejecutivo]) republicó un mensaje [fueron dos] de carácter claramente partidista». Asimismo, el grupo opositor interroga directamente al ejecutivo socialista para conocer quién dio la instrucción, quién la autorizó y quién la ejecutó, y plantea si la institución ha decidido convertir el canal oficial en un «instrumento de campaña y propaganda del PSC y del PSOE». Fuentes del partido creen que el PSC ha hecho un uso inapropiado de las cuentas institucionales con el objetivo de hacer campaña electoral. «Si el PSC quiere atacar a Junts, que lo haga desde sus perfiles y con sus recursos», sentencian.

Mensajes de Illa contra Junts en la cuenta institucional del Gobierno / X

Alertas de emergencia desde la sede del PSC

La segunda serie de preguntas parlamentarias, a la que también ha tenido acceso este diario, pone el foco en la falta de «sentido institucional de rigor y de responsabilidad» del presidente de la Generalitat. Junts denuncia que el pasado fin de semana Illa aprovechó un acto de partido en la sede del PSC –la Escuela Feminista Dolors Renau– para dirigirse a la ciudadanía ante la situación de emergencia por el temporal de lluvias, donde avanzó la imposición de restricciones. «Cuando se tiene que dirigir a los ciudadanos para alertar de un temporal y anunciar restricciones, debe actuar como presidente de la Generalitat y no como primer secretario del PSC», mantienen desde las filas de Junts, que consideran «inadmisible» que aprovechara un acto de partido para advertir de una emergencia a la población.

En este sentido, critican que «la sede del PSC no es una extensión del Palau de la Generalitat» y recuerdan que el cargo institucional no se puede ejercer como si fuera un «cargo orgánico de partido«. Ante estos hechos, la pregunta de Vergés exige saber por qué razón el presidente no compareció el sábado por la mañana desde el Palau de la Generalitat o desde un espacio neutro, quién tomó esta decisión y si el Gobierno considera adecuado realizar comunicaciones de emergencia para toda la ciudadanía desde un acto partidista.