Junts per Catalunya ya tiene definidos sus cabezas de cartel para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una clara apuesta por la continuidad. Míriam Nogueras (Barcelona), Marta Madrenas (Girona), Isidre Gavín (Lleida) y Josep Maria Cruset (Tarragona) han revalidado su liderazgo al frente de las candidaturas de la formación al Congreso de los Diputados después de que no se haya presentado ninguna lista alternativa en ninguna de las cuatro demarcaciones del país.

Al haberse registrado una única precandidatura por demarcación una vez cerrado el plazo establecido, la aplicación del reglamento y las normas de despliegue de la dirección ejecutiva nacional del partido ha conllevado la proclamación automática de los cuatro candidatos. Esta circunstancia hace innecesaria la votación interna que el partido tenía prevista para el próximo 10 de octubre para elegir los cabezas de lista.

Imagen de unidad y continuidad en el grupo parlamentario

La formación de Carles Puigdemont destaca en un comunicado emitido este mediodía que la ausencia de competencia interna en el proceso de primarias refleja «la unidad interna y el apoyo amplio al trabajo realizado en el Congreso de los Diputados». Con esta decisión, el partido apuesta por consolidar y revalidar el mismo equipo parlamentario que ha actuado como «bloque sólido en la defensa de los intereses de Cataluña» durante la última etapa en Madrid.

Carles Puigdemont, Míriam Nogueras i Jordi Turull, durante la ejecutiva de Junts este lunes en Perpiñán | Junts

El siguiente paso del proceso con la confección de las candidaturas

El calendario electoral interno de la formación no se detiene aquí. Aunque la dirección de los cabezas de lista ya ha quedado resuelta, el proceso para la confección de la totalidad de las candidaturas, tanto para el Congreso de los Diputados como para el Senado, continuará su curso reglamentario. La ratificación definitiva del conjunto de las listas por parte del consejo nacional de Junts tendrá lugar el próximo 17 de octubre.