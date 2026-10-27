Junts per Catalunya se ha abierto este martes a negociar la investidura de un nuevo ejecutivo español liderado por el PSOE siempre que este no esté encabezado por Pedro Sánchez y que los socialistas pongan sobre la mesa medidas reales y tangibles que beneficien a Cataluña. En una rueda de prensa celebrada en Barcelona para hacer balance de la actividad parlamentaria en el Congreso y en el Senado, la portavoz y candidata de la formación, Míriam Nogueras, ha recuperado la premisa de la «vía Starmer» –en referencia al exprimer ministro británico– para subrayar que «dar pasos al lado, a veces, acaba beneficiando a todos».

La dirigente independentista ha recordado que el Partido Popular ganó las elecciones de 2023 sin lograr gobernar y ha señalado que Pedro Sánchez ya ha agotado su oportunidad de margen. En este sentido, ha recalcado que corresponde a los socialistas decidir «si es más importante Pedro Sánchez que el partido, que llegar a consensos y poder avanzar». Todo esto se enmarca en una legislatura que Junts da prácticamente por agotada por la vía de los hechos, después de advertir reiteradamente que el actual presidente español decidió «aparcar Cataluña», un hecho que, según ha sentenciado Nogueras, impide cualquier apoyo de los juntaires al actual líder de los socialistas españoles.

Durante la presentación del balance, a la que han asistido los cabezas de lista territoriales y diputados y senadores de esta pasada legislatura, se ha reivindicado la centralidad de la formación como el único partido de obediencia exclusivamente catalana en Madrid. Entre los logros de la legislatura, Nogueras ha sacado pecho de haber hecho posible su ley de amnistía, de haber frenado la subida de cuotas a los autónomos y de haber implantado el uso del catalán en el Congreso, además de defender su oficialidad en las instituciones europeas. «A pesar del inmovilismo del PSOE y también a veces de ERC y Podemos, hemos demostrado que Cataluña se puede hacer respetar y hacer cosas», ha subrayado la líder de Junts en Madrid. Como próximo objetivo político de gran envergadura, la formación ha situado la consecución de un concierto económico propio para Cataluña similar al vasco, recordando que esta carpeta ya figuraba en los acuerdos firmados en Bruselas.

Míriam Nogueras, con los diputados y senadores de Junts / Junts

La acción sectorial de Junts durante la legislatura

El acto ha servido también para desgranar la acción política sectorial de los diferentes representantes en Madrid. Desde el Senado, el portavoz Eduard Pujol ha denunciado la «chapucería» de la cámara alta por parte de la mayoría absoluta del PP, advirtiendo de los peligros de una hipotética mayoría conservadora sin una Cataluña fuerte que haga de dique de contención. En el ámbito socioeconómico, el candidato por Tarragona, Josep Maria Cruset, ha defendido a la clase media mediante rebajas del impuesto de sociedades para pymes y cooperativas y el freno al gravamen energético. Por su parte, la candidata por Girona, Marta Madrenas, ha puesto el foco en la seguridad con la ley contra la multirreincidencia y ha cargado contra la ineficacia de las políticas de vivienda de la izquierda, señalando que se han superado los 200.000 desahucios durante el mandato socialista.

La defensa del sector primario y el transporte ha corrido a cargo del candidato por Lleida, Isidre Gavín, quien ha exigido soluciones urgentes al déficit crónico de inversiones en Rodalies y en la red ferroviaria de alta velocidad. Finalmente, diputados como Pilar Calvo han destacado la aprobación de iniciativas de alto impacto social como la ley ELA y la protección de la maternidad para las deportistas profesionales, mientras que Josep Pagès ha reafirmado el compromiso con la investigación de las cloacas del Estado y la operación Cataluña. Con este balance bajo el brazo y con las elecciones del 29-N en el horizonte, Junts ha remarcado que «cuando Junts tiene fuerza, Cataluña gana«.