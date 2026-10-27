Junts per Catalunya s’ha obert aquest dimarts a negociar la investidura d’un nou executiu espanyol liderat pel PSOE sempre que aquest no estigui encapçalat per Pedro Sánchez i que els socialistes posin sobre la taula mesures reals i tangibles que beneficiïn Catalunya. En una roda de premsa celebrada a Barcelona per fer balanç de l’activitat parlamentària al Congrés i al Senat, la portaveu i candidata de la formació, Míriam Nogueras, ha recuperat la premissa de la “via Starmer” –en referència a l’exprimer ministre britànic– per subratllar que “fer passes al costat, a vegades, acaba beneficiant tothom”.
La dirigent independentista ha recordat que el Partit Popular va guanyar les eleccions del 2023 sense aconseguir governar i ha assenyalat que Pedro Sánchez ja ha esgotat la seva oportunitat de marge. En aquest sentit, ha recalcat que correspon als socialistes decidir “si és més important Pedro Sánchez que el partit, que arribar a consensos i poder avançar”. Tot plegat s’emmarca en una legislatura que Junts dona pràcticament per esgotada per la via dels fets, després d’advertir reiteradament que l’actual president espanyol va decidir “aparcar Catalunya”, un fet que, segons ha sentenciat Nogueras, impedeix qualsevol suport dels juntaires a l’actual líder dels socialistes espanyols.
Durant la presentació del balanç, a la qual han assistit els caps de llista territorials i diputats i senadors d’aquesta legislatura passada, s’ha reivindicat la centralitat de la formació com l’únic partit d’obediència exclusivament catalana a Madrid. Entre les fites de la legislatura, Nogueras ha tret pit d’haver fet possible la seva llei d’amnistia, d’haver frenat la pujada de quotes als autònoms i d’haver implantat l’ús del català al Congrés, a més de defensar la seva oficialitat a les institucions europees. “Malgrat l’immobilisme del PSOE i també a vegades d’ERC i Podem, hem demostrat que Catalunya es pot fer respectar i fer coses”, ha subratllat la líder de Junts a Madrid. Com a pròxim objectiu polític de gran envergadura, la formació ha situat la consecució d’un concert econòmic propi per a Catalunya similar al basc, recordant que aquesta carpeta ja figurava en els acords signats a Brussel·les.
L’acció sectorial de Junts durant la legislatura
L’acte ha servit també per desgranar l’acció política sectorial dels diferents representants a Madrid. Des del Senat, el portaveu Eduard Pujol ha denunciat el “potineria” de la cambra alta per part de la majoria absoluta del PP, advertint dels perills d’una hipotètica majoria conservadora sense una Catalunya forta que faci de dic de contenció. En l’àmbit socioeconòmic, el candidat per Tarragona, Josep Maria Cruset, ha defensat la classe mitjana mitjançant rebaixes de l’impost de societats per a pimes i cooperatives i el fre al gravamen energètic. Per la seva banda, la candidata per Girona, Marta Madrenas, ha posat el focus en la seguretat amb la llei contra la multireincidència i ha carregat contra la ineficàcia de les polítiques d’habitatge de l’esquerra, assenyalant que s’han superat els 200.000 desnonaments durant el mandat socialista.
La defensa del sector primari i el transport ha anat a càrrec del candidat per Lleida, Isidre Gavín, qui ha exigit solucions urgents al dèficit crònic d’inversions a Rodalies i a la xarxa ferroviària d’alta velocitat. Finalment, diputats com Pilar Calvo han fet valdre l’aprovació d’iniciatives d’alt impacte social com la llei ELA i la protecció de la maternitat per a les esportistes professionals, mentre que Josep Pagès ha reafirmat el compromís amb la investigació de les clavegueres de l’Estat i l’operació Catalunya. Amb aquest balanç sota el braç i amb les eleccions del 29-N a l’horitzó, Junts ha remarcat que “quants Junts té força, Catalunya hi guanya“.