Junts per Catalunya ja té definits els seus caps de cartell per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre amb una aposta clara pel continuisme. Míriam Nogueras (Barcelona), Marta Madrenas (Girona), Isidre Gavín (Lleida) i Josep Maria Cruset (Tarragona) han revalidat el seu lideratge al capdavant de les candidatures de la formació al Congrés dels Diputats després que no s’hagi presentat cap llista alternativa en cap de les quatre demarcacions del páis.
En haver-se registrat una única precandidatura per per demarcació un cop tancat el termini establert, l’aplicació del reglament i les normes de desplegament de la direcció executiva nacional del partit ha comportat la proclamació automàtica dels quatre candidats. Aquesta circumstància fa innecessària la votació interna que el partit tenia prevista per al pròxim 10 d’octubre per escollir els caps de llista.
Imatge d’unitat i continuïtat al grup parlamentari
La formació de Carles Puigdemont destaca en un comunicat emès aquest migdia que l’absència de competència interna en el procés de primàries reflecteix “la unitat interna i el suport ampli al treball fet al Congrés dels Diputats”. Amb aquesta decisió, el partit aposta per consolidar i revalidar el mateix equip parlamentari que ha actuat com a “bloc sòlid en la defensa dels interessos de Catalunya” durant la darrera etapa a Madrid.
El següent pas del procés amb la confecció de les candidatures
El calendari electoral intern de la formació no s’atura aquí. Tot i que la direcció dels caps de llista ja ha quedat resolta, el procés per a la confecció de la totalitat de les candidatures, tant per al Congrés dels Diputats com per al Senat, continuarà el seu curs reglamentari. La ratificació definitiva del conjunt de les llistes per part del consell nacional de Junts tindrà lloc el pròxim 17 d’octubre.