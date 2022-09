Aragonès: “El model fiscal català no és el del Madrid d’Ayuso i Feijóo”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dimarts el model fiscal català davant les amenaces de reducció d’impostos del “Madrid d’Ayuso i Feijóo”. Ho ha fet en el debat de política general que se celebra aquest dimarts i divendres al Parlament de Catalunya.

La reivindicació del model fiscal català ha estat un dels puntals clau del discurs del president davant la mirada de tots els grups polítics. Aragonès ha volgut treure pit dels impostos de patrimoni i successions. “El model de Catalunya no és el model d’impostos baixos i serveis públics deficients. No és el model d’impostos baixos i grans retallades”, ha explicat el president.

Presidenta Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso – Juan Barbosa / Europa Press

Denuncia el dúmping fiscal

En aquest sentit, ha denunciat el dúmping fiscal d’algunes comunitats autònomes com Madrid, Andalusia o Galícia, que han eliminat o reduït els impostos de patrimoni. “El nostre model no és el del Madrid del PP que amb atur, precarietat i especulació, lidera les desigualtats socials a l’Estat espanyol”, ha criticat el president.

De fet, ha culpat el dèficit fiscal d’algunes dificultats econòmiques que viu el país. “Si no arribem on voldríem és per culpa d’un dèficit fiscal que ens ofega per sistema. No és per culpa de la política impositiva de la Generalitat“, s’ha queixat el president, qui ha reivindicat el model català. El president considera que crear ocupació de qualitat i oferir al teixit productiu i les infraestructures i les inversions que necessita Catalunya no és compatible amb el dúmping fiscal.

300 milions per afrontar la crisi

A més, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el Govern proposarà al Parlament de Catalunya un paquet de mesures de fins a 300 milions d’euros per lluitar contra l’encariment de vida provocat per la inflació arreu d’Europa. En el marc del debat de política general, ha explicat que entre les ajudes impulsades pel Govern de la Generalitat hi haurà un ajut a les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats, amb un import de 100 milions d’euros. En concret, l‘ajuda serà de 100 euros per alumne i beneficiarà 973.000 alumnes escolaritzats des d’I3 dins a quart d’ESO, incloent-hi les escoles concertades. Els 100 euros reduïts seran a través del tram autonòmic de l’IRPF, i s’aplicarà únicament el proper curs.

També ha anunciat l’ampliació de l’edat de la T-Jove fins els 30 anys i noves ajudes per al lloguer de gent jove. Els imports per llar oscil·laran entre els 41 euros (persones vulnerables en zona climàtica B) i els 186 euros persones amb risc d’exclusió en zona climàtica.