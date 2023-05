Antifrau vol investigar el Parlament per possibles irregularitats

Una denúncia contra el Parlament per possibles irregularitats en les anomenades llicències per edat als seus treballadors i alguns processos de selecció de personal ha portat a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) a demanar autorització per investigar-ho, tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat fonts coneixedores del cas a l’ACN. La llei de l’OAC marca que Antifrau no pot investigar la cambra catalana i altres òrgans estatutaris de mutu propi i sense que sigui requerit pels mateixos òrgans. Per això, perquè les indagacions puguin avançar, l’OAC ha de rebre el permís de la Mesa. En el cas que s’hi negui, Antifrau no podrà fer res més, però si ho autoritza es farà una investigació com qualsevol altra.

El rotatiu detalla que la sol·licitud de l’OAC vol indagar en les llicències per edat del Parlament i en presumptes irregularitats en els processos de contractació de personal. La Mesa de la cambra ho va debatre dimarts passat, després que ho mencionés la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, malgrat que no constava a l’ordre del dia. Tot i que no es va acordar cap resposta, la intenció de l’òrgan és oferir la màxima col·laboració a l’OAC.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, va traslladar a la Mesa la petició d’Antifrau | ACN (Sílvia Jardí)

En el cas que la Mesa aprovi la investigació i si Antifrau detecta possibles delictes, ho haurà de comunicar a la fiscalia. Si hi veu irregularitats administratives, ho comunicarà en un informe motivat. L’article 4.2 de la llei de creació de l’OAC estableix que només podrà investigar òrgans estatutaris com el Parlament, la Sindicatura de Greuges, la de Comptes, el CAC o el Consell de Garanties Estatutàries “si la Mesa del Parlament o el president o presidenta del Parlament o els òrgans corresponents li ho demanen”.

Concessió de privilegis a treballadors del Parlament

La petició que l’OAC ha fet a la cambra catalana fa referència a possibles irregularitats en la concessió de privilegis al personal de la cambra, com les llicències per edat, la figura que permet als funcionaris cobrar sense treballar a partir dels 60 anys i que es va aprovar el 2008. Aquesta proposta va aixecar polseguera i el Parlament va decidir aplicar un canvi en la normativa interna per evitar que les persones amb llicència cobressin gairebé la totalitat del salari sense prestar cap servei. Actualment, poden deixar de treballar uns anys abans de la jubilació, però amb un sou que no pot superar el que percebrien si estiguessin ja jubilats. Antifrau també vol indagar alguns processos de selecció, però la sol·licitud no especifica quins.