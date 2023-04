Borràs acusa Vergés de vulnerar els seus drets “deliberadament”

La líder de Junts i presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha acusat la vicepresidenta primera i presidenta en funcions de la cambra, Alba Vergés, d’haver vulnerat els seus drets “deliberadament, premeditadament, injustament i antidemocràticament”. Ho ha fet en un missatge a Twitter. En el text, també assenyalava que, si Vergés “té una mica de consciència ho sap”.

La líder de Junts remarca en la piulada, feta com a resposta a un tuit d’un altre usuari, que “la gent també” sap que ha menystingut els seus drets i, sobretot, “a Igualada” -d’on és la vicepresidenta primera i on és candidata a les eleccions municipals per ERC. Aquestes paraules de Borràs arriben després que la Junta Electoral Central (JEC) hagi traslladat a Vergés la decisió sobre el futur de l’escó de Borràs, després de la sentència que la condemna a quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental. De fet, la JEC li ha donat 10 dies hàbils perquè justifiqui la seva decisió. Borràs va ser suspesa com a presidenta i diputada del Parlament el 28 de juliol d’aquest any i, des d’aleshores, Vergés n’exerceix les funcions de presidenta.

El missatge a la xarxa social de la líder de Junts era un dard contra la vicepresidenta primera, a qui avisava que a Igualada, de cara a les eleccions municipals, són conscients que ha “vulnerat” els seus drets.

Vilalta respon al missatge de Borràs

En un altre escrit a Twitter, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha respost al missatge de Borràs. “Deliberada, premeditada, injusta i antidemocràtica, bons adjectius per definir la corrupció”, ha etzibat Vilalta, citant les paraules que inicialment la líder de Junts havia dirigit a Vergés. La portaveu republicana ha advertit a Borràs que “de nou s’equivoca d’adversari atacant els altres per una causa personal”. “En defensa del Parlament, sempre. En contra de la corrupció, també”, ha afegit Vilalta.