La Moncloa vol aprovar definitivament la llei d’habitatge abans de les eleccions

El govern espanyol vol sumar un check més a la llista de coses fetes abans que arribin les eleccions autonòmiques i municipals del pròxim 28 de maig. La Moncloa vol accelerar el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats i, durant el mes que ve, donar llum verda total la llei de l’habitatge, segons han afirmat fonts parlamentàries i recull l’ACN. De fet, la intenció és poder debatre l’aprovació definitiva de la norma durant la segona setmana de maig. Aquest divendres, després d’un any encallada i d’haver-se desbloquejat fa pocs dies gràcies a un acord entre l’executiu espanyol amb ERC i EH Bildu, s’ha pogut anunciar que la proposta avançava. Un cop aprovada la llei, cada comunitat autònoma haurà de decidir si aplica o no el topall dels preus del lloguer a les àrees que es consideren tensades. Això posa en el punt de mira aquelles zones governades pel PP, ja que la formació, de moment, rebutja el text.

La llei de l’habitatge es va plantejar per primera vegada el febrer de 2022 i és un compromís de legislatura de Pedro Sánchez que, després de mesos intentant-ho, ara es fa realitat. El límit dels preus del lloguer ha sigut un dels apartats de la norma que ha generat més disputes, però amb el suport dels republicans i de Bildu aquesta mesura arribarà a les zones més tensades. El topall s’aplicarà en aquelles àrees considerades de risc, és a dir, els llocs on el lloguer i les despeses generals ocupen més del 30% del sou dels ciutadans o bé el preu de compra o lloguer hagi augmentat tres punts de l’IPC en els últims cinc anys. El Ministeri de Transports, encapçalat per Raquel Sánchez; i el Ministeri de Drets Socials, dirigit per Ione Belarra; també han tingut un paper important en les negociacions que han conduït a l’anunci d’aquest divendres.

Aprovar-la en menys de 45 dies

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha confirmat que la intenció del govern espanyol és, a partir d’ara mateix, “agilitzar molt totes les gestions parlamentàries” amb l’objectiu de poder aprovar la llei “tant al Congrés com al Senat” durant el mes de maig. En declaracions als mitjans, Bolaños ha assegurat que aquesta legislatura es farà “llarga” per la dreta i la ultradreta, ja que promet que l’executiu seguirà “treballant molt” en els mesos que venen per “aconseguir que aquesta sigui la legislatura dels joves”.

El ministre ha remarcat que aquest acord suposa “un pas decisiu” per “resoldre un problema històric”. “Avui el govern d’Espanya resol un deute de país amb els joves per l’accés a l’habitatge”, ha dit.

Una llei “equilibrada” amb “beneficis i bonificacions”

La nova llei de l’habitatge, com la descriu Bolaños, és una “llei equilibrada perquè estableix beneficis i bonificacions als petits propietaris perquè puguin reduir el cost del lloguer” i que “protegeix els inquilins” d’augments desequilibrats i evita que els desnonaments deixin “gent al carrer amb la seva família”. El ministre ha explicat que la norma també permetrà incrementar el parc de lloguer públic, i diu “adeu” als fons voltors a l’habitatge protegit. “No es podrà traspassar habitatge protegit als fons voltors”, ha afegit, i “l’objectiu és que Espanya es vagi acostant als percentatges d’habitatge protegit de la Unió Europea”.