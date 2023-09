Anna Erra, disposada a desobeir si té el suport dels grups

La presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, s’ha mostrat disposada a desobeir si té el suport dels grups parlamentaris i ha assegurat que no li “tremolaran les cames” si cal enfrontar-se als poders de l’estat per defensar decisions que es prenen a la cambra catalana. En una entrevista a TV3 just abans de l’inici del debat de política general al Parlament, la diputada de Junts ha defensat que a la cambra es parli de la llei d’amnistia que els partits independentistes negocien amb el PSOE a Madrid.

“Intentarem treballar perquè el que es decideixi al Parlament es pugui fer. Estic disposada al que la majoria del poble vulgui i el poble està representat en els grups parlamentaris”, ha dit Erra. “El que tinc clar és que a Catalunya hem de ser prou autònoms i independents en les nostres decisions”. Poc després, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat per fet que el govern espanyol pactarà una amnistia per lligar la investidura de Pedro Sánchez i ha reclamat al president espanyol un “compromís” per celebrar un referèndum a Catalunya.

La nova Mesa del Parlament, amb Anna Erra al capdavant, durant una reunió / ACN

Negociacions lentes per tancar l’amnistia

En relació amb l’amnistia, Erra ha matisat que les converses amb el PSOE van “més lentes del que potser altres partits creuen” –ha dit en referència a les últimes declaracions d’ERC–, però ha reconegut que és un pas imprescindible per avançar en la resolució del conflicte català. “És una necessitat si volen que finalment aquest conflicte polític, que s’ha judicialitzat tant, pugui tornar al carril de la política i no al carril dels jutjats”, ha explicat la presidenta del Parlament.

El PSOE espera que fracassi la investidura d’Alberto Núñez Feijóo per posar la directa i començar a tancar suports per a la investidura de Sánchez. L’independentisme ha apressat Sánchez a asseure’s a parlar per evitar negociacions “d’última hora” i sosté que l’amnistia i l’autodeterminació són dues línies vermelles a les quals no renunciarà.