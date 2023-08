Anna Erra reclama “lleialtat lingüística dels parlants” per defensar el català

L’acte central de l’edició d’aquest dissabte a la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) ha tingut un dels grans inspiradors de la institució universitària del catalanisme, Pompeu Fabra. El gran normalitzador de la llengua catalana va viure a Prada (Conflent) el seu exili, juntament amb altres grans figures de Catalunya, com Pau Casals, i d’aquí que el municipi de la Catalunya Nord sigui la seu universitària. Com ha explicat un dels tòtems de l’UCE i emblema de l’exili del 39, Ramon Gual, “Prada era massa petit per a dos mestres“. En un acte emotiu, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha estat l’encarregada d’atorgar contingut polític a la figura de Fabra i la importància de la llengua catalana en la construcció nacional catalana.

La presidenta ha reivindicat l’esperit de Fabra i ha cridat a files per defensar, promocionar i fomentar el català en un context complex. De fet, Erra ha bastit el seu discurs en els tres elements que considera clau per estendre l’ús del català. En concret, l’escola, les institucions i els mitjans de comunicació. Tres sectors que ara per ara són escenaris on l’ús del català perd pistonada, amb els atacs de l’Estat a la immersió, el bilingüisme institucional que afavoreix l’ús del castellà i en els mitjans de comunicació en la seva concepció més àmplia, des dels mitjans tradicionals a les xarxes socials i els influencers o youtubers. Així mateix, ha demanat “lleialtat lingüística dels parlants” per defensar la llengua.

Ramon Gual, en un moment de la seva intervenció a la UCE/Josep Maria Montaner

Un homenatge complet

Erra no només ha participat en la conferència de l’UCE titulada “Pompeu Fabra i la unitat de la llengua. Als 75 anys de la seva mort“, on també hi ha participat Nicolau Dols, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el mateix Gual. La presidenta de la cambra catalana ha assistit a l’homenatge i li ha tocat recollir el relleu d’un discurs de Dols que s’ha guanyat una sonora ovació per part del públic que omplia com un ou la sala d’actes del Liceu Charles Renouvier. La presidenta ho ha tingut difícil davant el llistó acadèmic, polític i pedagògic de Dols.

En el seu discurs, Erra ha alertat que la societat catalana actual, “demana són cada cop més digitalització, un factor que “afavoreix les llengües més fortes” i lluitar contra els governs que treballen activament contra el català”. “Cal que prenguem una bona consciència”, ha afegit. “Parlar en català ha de ser un dret, i no és cap ofensa cap a ningú”, ha indicat. “Els factors claus de l’èxit de Pompeu Fabra és la pista del que necessita la nostra la llengua”, ha detallat.

D’aquí que ha recordat “la implicació dels mitjans de comunicació”, “la presència del català a l’escola és irrenunciable” que ha descrit com “un model d’èxit i un model d’èxit de cohesió social”. En aquest context, ha reclamat que en aquest sistema de protecció institucional ha demanat que s’afegeixi a la Universitat, “una peça cabdal per la normalització lingüística”. En aquest punt, ha reclamat el suport de l’administració. En aquest sentit, ha assegurat que el Parlament serà “una institució referent del català i que serveixi de model i referent per a la resta de les institucions”. “És un repte de país que requereix, el català només serà normalitzat si la fem servir”, ha afegit. “Ens cal lleialtat lingüística dels parlants”, ha conclòs.