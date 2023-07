Tres grups parlamentaris disposaran d’uns 900.000 euros cadascun per a assessors

Els grups parlamentaris del PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya disposaran l’any vinent d’uns 900.000 euros cadascun per contractar els seus assessors al Parlament. Això serà possible gràcies a l’acord de la Mesa ampliada del Parlament, que aquesta setmana ha decidit augmentar la dotació per contractar càrrecs de confiança i assessors, amb l’objectiu d’equiparar-la als d’altres càmeres, com ara el Congrés. La decisió permet que els grups parlamentaris passin de disposar de 94,5 mòduls per contractar assistents a tenir-ne un total de 121,75.

Els pressupostos del Parlament del 2023 destinen una partida de 2,9 milions d’euros per als assistents dels grups parlamentaris, però l’acord assolit aquesta setmana, que s’aplicarà a partir del 15 de setembre i que es consolidarà en els Pressupostos del Parlament del 2024, provocarà que la partida anual s’incrementi en 850.000 euros i arribi a un total de 3,7 milions.

Els socialistes i els republicans, que passaran de 23 mòduls a 29,75, disposaran de més de 920.000 euros per al seu equip d’assessors. Junts, com a tercera formació, disposarà d’un mòdul menys que PSC i ERC i tindrà un pressupost total de més de 893.000 euros. A Vox, que passa de 7,75 a 9, fregarà els 280.000 euros; una xifra un pèl superior als gairebé 250.000 euros que rebrà la CUP, que en tenia 6,25 i ara en tindrà 8.

Una fotografia de l’inici de la reunió de la Mesa d’aquesta setmana / Parlament

El diputat no adscrit també té dret a assistents

El grup parlamentari dels comuns, que té 0,75 mòduls menys que la CUP, rebrà una partida de més de 225.000 euros; Ciutadans, que passa de 4,25 a 5,50, tindrà gairebé 171.000 euros per als seus assessors. Finalment, el Grup Mixt, format pels tres diputats del Partit Popular, incrementarà els dos mòduls que té a 2,75 i obtindrà més de 85.000 euros. Fins i tot Juan Carlos Gallego, el diputat no adscrit provinent de Vox, té dret a tenir un assessor i tindrà un mòdul a la seva disposició, que comporten més de 31.000 euros.

Funcionament dels mòduls per a assessors

Cada càrrec de confiança i assessors de grup parlamentari pot cobrar més d’un mòdul de 2.219 euros al mes per 14 pagues. De fet, aquesta revisió contempla ampliar el màxim de dos mòduls a 2,25, per la qual cosa poden arribar a cobrar fins a 4.992 euros al mes -gairebé 70.000 euros a l’any-. De fet, els partits tenen l’opció de destinar aquests nous recursos a contractar més assessors o incrementar el sou dels que ja tenen fins a arribar al màxim de mòduls establert en l’acord.