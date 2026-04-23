Indignació política pel pacte de PP i Vox per “alliberar” la Franja del català

El pacte entre el PP i Vox per atorgar la presidència de l’Aragó a Jorge Azcón (PP) preveu “alliberar” la Franja de la “imposició del català”. Aquest és un dels punts que es recullen en l’acord entre ambdues formacions, concretament com a part d’un apartat titulat “llibertat davant l’adoctrinament i imposició“. Entre altres mesures, el text consensuat pels populars i l’extrema dreta espanyola contempla la reforma de la llei del patrimoni cultural aragonès, una modificació que pretén eliminar la protecció de la qual gaudeix el català per adequar-la a l’actual estatut d’autonomia, que només parla d’una manera generalitzada de les “llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó”.
La llei vigent reconeix tant el català com l’aragonès com a part del patrimoni cultural, però, amb els canvis proposats, es rebaixaria tant el tractament com la importància del català, en un nou intent d’arraconar-lo a la Franja. La previsió és que aquestes modificacions comencin a aplicar-se abans d’acabar aquest 2026, mentre que la reforma legal no es faria efectiva fins a l’any vinent. Cal recordar que el PP ja va desfermar la polèmica ara fa tretze anys quan va provar d’impulsar la polèmica llengua pròpia de l’àrea oriental (Lapao) només amb l’objectiu de no reconèixer que en aquest territori es parla català.
Crítiques dels partits independentistes i de la societat civil
Aquest acord entre el PP i Vox ha aixecat molta polseguera a casa nostra. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat que el pacte inclogui el que considera que són “atacs” al català. “Que el PP i Vox ataquin a la llengua catalana és habitual, senzillament perquè ataquen a les llengües i ataquen a la cultura”, ha assenyalat. Més contundent ha estat el portaveu de Junts, Josep Rius, que ha titllat aquesta ofensiva contra la llengua de “molt greu”, tot i admetre que no fa falta anar molt lluny per a veure atacs en aquest sentit. “Tenim a un president de la Generalitat que quan li convé i massa sovint canvia de llengua, i fins i tot és capaç de dir ‘Lérida’ en lloc de ‘Lleida’ per a aconseguir quatre vots”, ha lamentat.
Per la seva banda, el president d’Òmnium, Xavier Antich ha dit que el govern aragonès “fa molt temps que està intentant extirpar la presència del català a la Franja”. Antich ha subratllat que la nova iniciativa és un “intent més”. Davant d’aquesta situació, el president de l’entitat ha assegurat que continuaran lluitant pel català no només al Principat sinó arreu dels Països Catalans davant la “davallada de l’ús social” de la llengua i els “atacs continus d’algunes institucions”.