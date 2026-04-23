El pacto entre el PP y Vox para otorgar la presidencia de Aragón a Jorge Azcón (PP) prevé «liberar» la Franja de la «imposición del catalán». Este es uno de los puntos recogidos en el acuerdo entre ambas formaciones, concretamente como parte de un apartado titulado «libertad frente al adoctrinamiento e imposición«. Entre otras medidas, el texto consensuado por los populares y la extrema derecha española contempla la reforma de la ley del patrimonio cultural aragonés, una modificación que pretende eliminar la protección de la que goza el catalán para adecuarla al actual estatuto de autonomía, que solo habla de manera generalizada de las «lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón».

La ley vigente reconoce tanto el catalán como el aragonés como parte del patrimonio cultural, pero, con los cambios propuestos, se rebajaría tanto el tratamiento como la importancia del catalán, en un nuevo intento de arrinconarlo en la Franja. La previsión es que estas modificaciones comiencen a aplicarse antes de finalizar este 2026, mientras que la reforma legal no se haría efectiva hasta el próximo año. Cabe recordar que el PP ya desató la polémica hace trece años cuando intentó impulsar la polémica lengua propia del área oriental (Lapao) solo con el objetivo de no reconocer que en este territorio se habla catalán.

Críticas de los partidos independentistas y de la sociedad civil

Este acuerdo entre el PP y Vox ha levantado mucha polvareda en nuestro país. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado que el pacto incluya lo que considera que son «ataques» al catalán. «Que el PP y Vox ataquen a la lengua catalana es habitual, sencillamente porque atacan a las lenguas y atacan a la cultura», ha señalado. Más contundente ha sido el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha calificado esta ofensiva contra la lengua de «muy grave», aunque admite que no hace falta ir muy lejos para ver ataques en este sentido. «Tenemos a un presidente de la Generalitat que cuando le conviene y demasiado a menudo cambia de lengua, e incluso es capaz de decir ‘Lérida’ en lugar de ‘Lleida’ para conseguir cuatro votos», ha lamentado.

Por su parte, el presidente de Òmnium, Xavier Antich ha dicho que el gobierno aragonés «hace mucho tiempo que está intentando extirpar la presencia del catalán en la Franja». Antich ha subrayado que la nueva iniciativa es un «intento más». Ante esta situación, el presidente de la entidad ha asegurado que continuarán luchando por el catalán no solo en el Principado sino en todo el territorio de los Países Catalanes ante la «caída del uso social» de la lengua y los «ataques continuos de algunas instituciones».