El Estado critica que el acuerdo en Aragón recupere el rechazo «atavismo» contra el catalán

El revuelo que ha levantado el acuerdo entre PP y Vox en Aragón ha llegado hasta la capital española. El gobierno de Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre el pacto para «liberar» la Franja del catalán a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ve en este movimiento la voluntad de recuperar el rechazo «atavismo» de la derecha española contra Cataluña, su lengua y sus instituciones. «Me parece absolutamente inaceptable; es precisamente lo contrario de la convivencia por la que debemos trabajar», lamentó Bolaños este jueves en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El ministro defiende que el catalán debe poder aprenderse en todo el Estado y ha adelantado que el ejecutivo español está analizando todas las vías para «evitar» cualquier «acuerdo reaccionario» que sea «contrario» a la Constitución o a la legislación. «Vemos muchos puntos que van en contra de muchos valores universales«, indicó. «Me preocupa enormemente porque es absolutamente innecesario que un gobierno intente atacar de manera gratuita a Cataluña y el catalán. Además, en la Franja se habla catalán, aunque al PP y Vox les guste poco», aseveró. Para luego añadir: «Hay algo muy atávico en la derecha y en la extrema derecha española de atacar a Cataluña». Bolaños ve las medidas incluidas en el pacto entre populares y la ultraderecha «inaceptables» en un contexto en el que se debería trabajar por la convivencia.

«Libertad frente al adoctrinamiento e imposición»

En concreto, el acuerdo para otorgar la presidencia de Aragón a Jorge Azcón (PP) prevé “liberar” la Franja de la «imposición del catalán», tal como figura en un apartado del pacto titulado “libertad frente al adoctrinamiento e imposición“. Entre otras medidas, el texto consensuado por los populares y la extrema derecha española contempla la reforma de la ley del patrimonio cultural aragonés, una modificación que pretende eliminar la protección de la que goza el catalán para adecuarla al actual estatuto de autonomía, que solo habla de manera generalizada de las “lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”.