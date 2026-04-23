L’Estat critica que l’acord a l’Aragó recuperi el rebuig “atàvic” contra el català

La polseguera que ha aixecat l’acord entre PP i Vox a l’Aragó ha arribat fins a la capital espanyola. El govern de Pedro Sánchez s’ha pronunciat sobre el pacte per “alliberar” la Franja del català a través del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que veu en aquest moviment la voluntat de recuperar el rebuig “atàvic” de la dreta espanyola contra Catalunya, la seva llengua i les seves institucions. “Em sembla absolutament inacceptable; és precisament el contrari de la convivència per la qual hem de treballar”, ha lamentat Bolaños aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El ministre defensa que el català ha de poder-se aprendre arreu de l’Estat i ha avançat que l’executiu espanyol està analitzant totes les vies per “evitar” qualsevol “acord reaccionari” que sigui “contrari” a la Constitució o a la legislació. “Veiem molts punts que van en contra de molts valors universals“, ha indicat. “Em preocupa enormement perquè és absolutament innecessari que un govern intenti atacar de manera gratuïta Catalunya i el català. A més, a la Franja es parla català, encara que al PP i Vox els agradi poc”, ha asseverat. Per després afegir: “Hi ha alguna cosa molt atàvica a la dreta i a l’extrema dreta espanyola d’atacar Catalunya”. Bolaños veu les mesures incloses dins el pacte entre populars i la ultradreta “inacceptables” en un context en què s’hauria de treballar per la convivència.
“Llibertat davant l’adoctrinament i imposició”
En concret, l’acord per atorgar la presidència de l’Aragó a Jorge Azcón (PP) preveu “alliberar” la Franja de la “imposició del català”, tal com figura en un apartat del pacte titulat “llibertat davant l’adoctrinament i imposició“. Entre altres mesures, el text consensuat pels populars i l’extrema dreta espanyola contempla la reforma de la llei del patrimoni cultural aragonès, una modificació que pretén eliminar la protecció de la qual gaudeix el català per adequar-la a l’actual estatut d’autonomia, que només parla d’una manera generalitzada de les “llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó”.