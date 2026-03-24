Montero deixa els pressupostos espanyols en mans del seu substitut

La sortida de María Jesús Montero del govern espanyol serà “imminent“. Així ho ha confirmat la mateixa encara vicepresidenta espanyola i líder del PSOE andalús, que en una roda de premsa des de Sevilla ha assegurat que serà el seu “successor o successora” qui presenti els pròxims pressupostos generals de l’Estat (PGE). “Jo he acabat la meva tasca al govern d’Espanya i he deixat la feina feta, tant el decret llei de mesures per la guerra de l’Iran que es vota dijous (…) com els pressupostos”, ha dit.
Montero no s’ha volgut decantar per cap nom o candidat a rellevar-la i ha apuntat que les eleccions andaluses convocades pel pròxim 17 de maig són “un referèndum sobre la sanitat pública” entre ella i el president popular, Juan Manuel Moreno Bonilla. “El president del govern es bolcarà en la campanya andalusa per diversos motius, el primer per la importància que té Andalusia en l’esfera nacional; per a nosaltres, reconquerir la presidència de la Junta és molt important, i tinc el pressentiment que ho aconseguirem”, ha remarcat.
Segons la vicepresidenta espanyola, Moreno Bonilla ha decidit convocar les eleccions perquè coneix “el repunt “deel PSOE a Andalusia i el “descontentament general” amb la seva gestió en temes com el cribratge dels càncers de mama. “És una maniobra defensiva de Moreno Bonilla, perquè setmana que passa, setmana que se li fa muntanya amunt […] En aquestes eleccions ens juguem la salut i la vida, estem davant d’un referèndum sobre la sanitat pública; optem entre sanitat o Moreno Bonilla”, ha insistit.
“Raó de pes” o “excusa fàcil”
Per altra banda, ERC s’ha pronunciat sobre la sortida de Montero assegurant que amb aquest moviment es demostrarà si ella era una “raó de pes” o una “excusa fàcil” perquè “no es mogués absolutament res” respecte al traspàs de l’IRPF. En una roda de premsa recollida per l’ACN, la portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, ha subratllat que la marxa de la ministra ajudarà a discernir si la ministra era “l’element que impedia” el traspàs o si hi ha “altres elements sobre la taula”.