Montero deja los presupuestos españoles en manos de su sustituto

La salida de María Jesús Montero del gobierno español será «inminente«. Así lo ha confirmado la misma aún vicepresidenta española y líder del PSOE andaluz, que en una rueda de prensa desde Sevilla ha asegurado que será su “sucesor o sucesora” quien presente los próximos presupuestos generales del Estado (PGE). «Yo he terminado mi tarea en el gobierno de España y he dejado el trabajo hecho, tanto el decreto ley de medidas por la guerra de Irán que se vota el jueves (…) como los presupuestos», ha dicho.

Montero no ha querido decantarse por ningún nombre o candidato para relevarla y ha apuntado que las elecciones andaluzas convocadas para el próximo 17 de mayo son «un referéndum sobre la sanidad pública» entre ella y el presidente popular, Juan Manuel Moreno Bonilla. «El presidente del gobierno se volcará en la campaña andaluza por diversos motivos, el primero por la importancia que tiene Andalucía en la esfera nacional; para nosotros, reconquistar la presidencia de la Junta es muy importante, y tengo el presentimiento de que lo lograremos», ha remarcado.

Según la vicepresidenta española, Moreno Bonilla ha decidido convocar las elecciones porque conoce «el repunte del PSOE en Andalucía y el «descontento general» con su gestión en temas como el cribado de los cánceres de mama. «Es una maniobra defensiva de Moreno Bonilla, porque semana que pasa, semana que se le hace cuesta arriba […] En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida, estamos ante un referéndum sobre la sanidad pública; optamos entre sanidad o Moreno Bonilla», ha insistido.

«Razón de peso» o «excusa fácil»

Por otro lado, ERC se ha pronunciado sobre la salida de Montero asegurando que con este movimiento se demostrará si ella era una «razón de peso» o una «excusa fácil» para que «no se moviera absolutamente nada» respecto al traspaso del IRPF. En una rueda de prensa recogida por la ACN, la portavoz de los republicanos en el Parlamento, Ester Capella, ha subrayado que la marcha de la ministra ayudará a discernir si la ministra era «el elemento que impedía» el traspaso o si hay «otros elementos sobre la mesa».