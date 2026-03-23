El president d’Andalusia, Juanma Moreno, ha fixat les eleccions autonòmiques per al pròxim 17 de maig i inicia el compte enrere perquè la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, deixi el ministeri. Persona clau en la negociació de la millora del finançament català –i un dels principals obstacles de la cessió de l’IRPF– la vicepresidenta deixarà el govern de Pedro Sánchez per ser candidata. Montero, que en el passat va ocupar conselleries importants de l’administració andalusa, és la carta de Sánchez per intentar desbancar Juanma Moreno, que governa amb majoria absoluta.
La presència de Montero dins l’executiu espanyol, un cop sabut que seria candidata del PSOE a Andalusia, ha estat motiu de discrepància constant entre la Moncloa i els partits independentistes. Especialment amb ERC, que ha negociat un nou finançament i va posar com a condició per a investir Salvador Illa la recaptació de l’IRPF. La negativa d’altres territoris –entre ells Andalusia– al nou finançament ha posat en una situació complicada Montero, criticada pels partits independentistes per tenir la mirada posada més a Andalusia que al ministeri.
Prova per a Pedro Sánchez
Les eleccions a Andalusia suposen un nou termòmetre per calibrar la resistència de Pedro Sánchez, que ha sumat tres derrotes en les darreres tres eleccions a Extremadura, l’Aragó i Castella i Lleó. Si bé és cert que, en els darrers comicis a Castella, els socialistes van millor el resultat anterior, frenant una escalada de mals resultats que ha empoderat al PP i sobretot a Vox.
Els comicis a Andalusia suposen alhora una doble prova de foc, trencant-se Montero d’una de les figures més destacades de l’executiu espanyol des que Sánchez va assolir el poder a Madrid. No serà el primer cop que Sánchez juga la carta de mobilitzar una de les seves ministres de més projecció. A l’Aragó, la candidata socialista va ser la seva exportaveu Pilar Alegría, amb un resultat força discret.