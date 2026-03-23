El Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen s’imposa a la segona volta de les municipals en moltes poblacions de la Catalunya Nord. Per exemple, a Cànoes i Ribesaltes. Una excepció és Cabestany, on la batllessa sortint Edith Pugnet, d’Unió d’Esquerres, ha revalidat el càrrec. L’extrema dreta, per tant, aspira a construir una majoria dins de la mancomunitat de municipis de l’àrea metropolitana de Perpinyà, batejada com a Perpinyà Mediterrani Metròpoli.
Les dues triangulacions han acabat afavorint el RN. A Cànoes, Carla Muti ha guanyat la segona volta amb el 40,23% dels vots, per davant de Gilles Trilles (DVG, 32,61%) i Denis Fourcade (DVD, 27,16%). La consellera departamental, elegida en tàndem amb Louis Aliot al cantó de Cànoes, obté 21 dels 29 escons del consistori i, sobretot, 2 escons a la metròpoli. El mateix escenari hi ha a Ribesaltes, on la llista encapçalada per Julien Potel (RN) queda primera amb el 44,85% dels vots, davant d’Amélie Parraud (DVD, 35,4%) i Lauriane Rawcliffe (DVG, 19,8%). En aquesta ciutat, l’extrema dreta guanya dos escons més a la mancomunitat, als quals s’afegeix el d’Olivier Mas, candidat derrotat a Cabestany.
El recompte global es completa amb els 30 escons que la majoria de Louis Aliot a Perpinyà (va obtenir 42 regidors a l’Ajuntament) proporciona a l’RN per a la mancomunitat. D’aquesta manera, amb els dos que els dona Ribesaltes, els dos de Cànoes i un de Cabestany, el partit de Le Pen arriba als 35 escons consell comunitari, que en té un total de 88, i s’acosta a la majoria. Si la presidència de la mancomunitat se li va escapar el 2020, avui sembla difícil d’evitar.
Una situació similar es va produir a Besiers, però amb retard d’un mandat. Robert Ménard, elegit batlle el 2014, no va poder controlar la mancomunitat per una coalició entre dreta i esquerra. Aquest bloqueig va caure després de la seva reelecció el 2020. “Només puc celebrar aquests avenços, que fan preveure bons resultats en el futur”, va declarar Louis Aliot en directe a France 3, diumenge a la nit. Diversos batlles i consellers comunitaris de dreta estarien disposats a acostar-se al RN. Al cap i a la fi, és una tendència que es consolida.
El cas d’Elna, amb la derrota del successor de Nicolas Garcia
A Elna, tot i que el candidat Steve Fortel rebutja ser classificat d’extrema dreta, la derrota de la llista sortint és significativa. El candidat d’esquerres André Trive, proper al batlle sortint Nicolas Garcia, perd en una triangulació que ha beneficiat clarament Fortel (48,12%).
Aquest avanç del RN també es confirma a escala regional, amb ciutats com Carcassona (Aude), Agde (Hérault), Bagnols-sur-Cèze (Gard) o Castres (Tarn), que també giren cap a l’extrema dreta.