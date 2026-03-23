El Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen se impone en la segunda vuelta de las municipales en muchas localidades del norte de Cataluña. Por ejemplo, en Canet y Ribesaltes. Una excepción es Cabestany, donde la alcaldesa saliente Edith Pugnet, de Unión de Izquierdas, ha revalidado el cargo. La extrema derecha, por tanto, aspira a construir una mayoría dentro de la mancomunidad de municipios del área metropolitana de Perpiñán, bautizada como Perpiñán Mediterráneo Metrópoli.

Las dos triangulaciones han acabado favoreciendo al RN. En Canet, Carla Muti ha ganado la segunda vuelta con el 40,23% de los votos, por delante de Gilles Trilles (DVG, 32,61%) y Denis Fourcade (DVD, 27,16%). La consejera departamental, elegida en tándem con Louis Aliot en el cantón de Canet, obtiene 21 de los 29 escaños del consistorio y, sobre todo, 2 escaños en la metrópoli. El mismo escenario se da en Ribesaltes, donde la lista encabezada por Julien Potel (RN) queda primera con el 44,85% de los votos, delante de Amélie Parraud (DVD, 35,4%) y Lauriane Rawcliffe (DVG, 19,8%). En esta ciudad, la extrema derecha gana dos escaños más en la mancomunidad, a los que se suma el de Olivier Mas, candidato derrotado en Cabestany.

El recuento global se completa con los 30 escaños que la mayoría de Louis Aliot en Perpiñán (obtuvo 42 concejales en el Ayuntamiento) proporciona al RN para la mancomunidad. De esta manera, con los dos que les da Ribesaltes, los dos de Canet y uno de Cabestany, el partido de Le Pen llega a los 35 escaños del consejo comunitario, que tiene un total de 88, y se acerca a la mayoría. Si la presidencia de la mancomunidad se le escapó en 2020, hoy parece difícil de evitar.

Una situación similar se produjo en Béziers, pero con retraso de un mandato. Robert Ménard, elegido alcalde en 2014, no pudo controlar la mancomunidad por una coalición entre derecha e izquierda. Este bloqueo cayó después de su reelección en 2020. «Solo puedo celebrar estos avances, que hacen prever buenos resultados en el futuro», declaró Louis Aliot en directo en France 3, el domingo por la noche. Varios alcaldes y consejeros comunitarios de derecha estarían dispuestos a acercarse al RN. Al fin y al cabo, es una tendencia que se consolida.

El caso de Elna, con la derrota del sucesor de Nicolas Garcia

En Elna, aunque el candidato Steve Fortel rechaza ser clasificado de extrema derecha, la derrota de la lista saliente es significativa. El candidato de izquierdas André Trive, cercano al alcalde saliente Nicolas Garcia, pierde en una triangulación que ha beneficiado claramente a Fortel (48,12%).

Este avance del RN también se confirma a escala regional, con ciudades como Carcasona (Aude), Agde (Hérault), Bagnols-sur-Cèze (Gard) o Castres (Tarn), que también giran hacia la extrema derecha.