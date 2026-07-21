La manifestació de la Diada aguanta la unitat independentista

El món independentista continua xarbotat però no ha superat la frontera d’esmicolar del tot els espais d’unitat. De fet, es va constatar en la manifestació pel pèssim servei de Rodalies d’enguany. I, torna a demostrar-se, en la unitat de les entitats civils i socials sobiranistes. Aquest matí, representants de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN han presentat el lema, les activitats i la mobilització de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre d’enguany.
Una jornada que esperen recuperi la unitat independentista i enceti un curs polític que vindrà determinat per les decisions al voltant de l’amnistia després de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala la llei de l’oblit penal per l’independentisme. En concret, les futures decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem sobre l’amnistia dels condemnats i processats per l’1-O així com els acusats per delictes de terrorisme arran de l’operació Judes a l’Audiència Nacional. La jornada, que enguany cau en divendres, serà descentralitzada entre seus -Barcelona, Girona i Amposta- i tindrà per lema: “Hi sóc. Hi som. Pel present i pel futur independència”.
Tres escenaris
La convocatòria d’enguany tindrà tres escenaris. En concret, a Barcelona, Amposta i Girona, amb diverses columnes. A Barcelona, hi haurà dues columnes, la “present” i la “futur”. La primera la conformaran convidats internacionals i diversos col·lectius que recullen la “indignació” per diverses causes com l’habitatge o Rodalies. El seu recorregut serà des de la cruïlla entre la Gran Via i el carrer Casanova i es dirigirà cap a Plaça Catalunya. La columna “futur”, intregrada per “col·lectius joves” que anirà des de Via Laietana a l’alçada de plaça de Catedral fins a Plaça Catalunya on coincidirà amb la columna present. Les dues començaran la seva singladura a les 17:14 i calculen que cap a 1/4 de 7 començarà l’acte polític a Plaça Catalunya.
Pel que fa a Girona, la marxa de la columna serà des de la plaça Pompeu Fabra, fins a La Copa, també començarà a les 17:14. A Amposta, hi haurà doble columna. La “present” té el punt de partida al passeig Joan Arbòs i la “futur” a l’Avinguda Santa Bárbara. Totes dues acabaran al Pont Penjat de l’Ebre. Les dues connectaran en directe amb l’acte polític de la Plaça de Catalunya de Barcelona.
“No n’hi ha prou en ser independentista”
El president de l’ANC, Josep Vila, ha reclamat una manifestació “multitudinària i transversal” i més tenint present que la darrera enquesta del CEO fa repuntar el sentiment independentista. fer una demostració de força de l’independentisme. Tot i això, Vila i l’ANC insisteixen en incloure en la manifestació independentistes, un retret pel “menysteniment de la llengua” i altres causes com l’habitatge, Rodalies, sanitat, educació o el clam de pagesia. Vila també ha demanat que la manifestació serveixi per fer arribar el missatge que “no n’hi ha prou en ser independentista, sinó que cal ser-hi, cal implicar-se”.
Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defensat la partipació per la defensa dels drets nacionals, lingüístics i socials així com drets polítics i civils. Pel que fa l’AMI, el seu president i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha defensat la independència per bastir un país que compti amb els ajuntaments i tingui un “Govern de quilòmetre zero”. Vila també ha tret pilotes fora sobre la possible assistència d’Aliança Catalana a la manifestació. “Nosaltres som entitats civils, en adrecem a la gent, no als partits”, ha sentenciat.