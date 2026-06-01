Òmnium Cultural ha obert una campanya de micromecenatge amb l’objectiu d’omplir el Tour de França d’estelades en les tres primeres etapes de la prova que transcorreran per diferents punts de Catalunya. “Volem aprofitar l’oportunitat per fer visible la nostra realitat nacional davant de milions d’espectadors d’arreu del món”, subratlla l’entitat presidida per Xavier Antich, que vol omplir el recorregut de banderes independentistes i pancartes de gran format “en els punts clau de la cursa”.
Per fer possible l’objectiu, han obert una campanya de micromecenatge que està dividida en tres fases, segons el pressupost que assolim. Així, l’entitat explica que si assoleixen 2.000 euros repartiran 2.000 estelades a la sortida i l’arribada de la primera etapa a Barcelona. Si la campanya recapta 5.000 euros, l’entitat es compromet a garantir la presència de material independentista a les tres etapes que passen per Catalunya i, finalment, si s’aconsegueixen 12.000 euros, l’entitat es compromet a cobrir d’estelades “els trams amb més visibilitat de càmera i helicòpter de tot el país”. A hores d’ara, la campanya ja ha assolit el primer dels tres objectius, i ha recollit més de 2.000 euros.
Aquesta campanya s’ha posat en marxa després que Antich va ser reelegit dissabte com a president de l’entitat durant quatre anys més després que fos l’única candidatura que es presentés a les eleccions internes de l’entitat, que aposta per la construcció nacional. Aquest terme, segons l’entitat, interpel·la la llengua, l’escola, la cultura, la cohesió, el jovent organitzat, els Països Catalans, l’acció internacional, la força del territori, la societat civil organitzada i, de manera molt significativa, la llibertat del país. “Treballar per la construcció nacional, sense deixar ningú enrere, és la contribució d’Òmnium Cultural per avançar cap a la independència de Catalunya i els Països Catalans”, va sentenciar.
Un maillot groc inspirat en l’Eixample
La 113a edició del Tour de França s’iniciarà a Catalunya amb tres etapes. Barcelona acollirà la sortida i l’arribada de la primera etapa, que serà una contrarellotge. La segona etapa cobrirà un recorregut entre Tarragona i Barcelona, mentre que la tercera tindrà la sortida a Granollers, abans de marxar cap a França. El tret de sortida a la capital catalana comportarà la celebració de més de 60 activitats culturals, gastronòmiques i esportives pels 10 districtes del 26 de maig al 5 de juliol, dia següent a l’inici de la competició.
D’altra banda, Barcelona ha dissenyat un mallot commemoratiu de la Grand Dèpart del Tour de França 2026, una peça que ret homenatge a l’arquitectura i la història de la capital catalana, amb una clara inspiració en la trama de l’Eixample ideada per l’arquitecte Ildefons Cerdà. La peça formarà part del marxandatge oficial del Tour de França i estarà disponible als canals oficials de la ronda gal·la, mentre que una rèplica gegant del mallot s’instal·larà a la Plaça Sant Jaume fins al 6 de juliol.