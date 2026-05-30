Òmnium Cultural ha reelegit Xavier Antich com a president en l’assemblea ordinària d’aquest dissabte. L’activista, que no tenia opositors, continuarà al capdavant de l’entitat independentista quatre anys més. En el seu discurs, directe i ben articulat, Antich ha alertat de l’arribada d’un nou cicle electoral “diabòlic”, en termes generals, perillós per l’auge d’una extra dreta “que ens pot fer mal com a país”.
Antich ha recordat que tots aquests ingredients poden fer “mal” a l’independentisme i ha exigit afrontar els reptes que arribin amb “ambició guanyadora” pensant en la defensa de la democràcia i del dret a l’autodeterminació. En un context en què la ciutadania s’ha distanciat de la política, el president ha recordat als assemblearis la “responsabilitat enorme” de l’entitat, que no pot caure en aquest “desànim” generalitzat.
“Òmnium no ha passat a l’oposició, és la principal organització de la societat civil”
El president, ja reelegit, ha recordat lluites històriques, com la defensa del català a l’escola dels anys seixanta. “Venim dels qui, en temps molt més durs que els actuals, van lluitar i resistir contra una dictadura”, ha dit a la platea.
En aquest sentit, i en un moment en què el català ha estat sovint en el punt de mira de tribunals i entitats ultres, Antich ha descrit Òmnium com una “brúixola”. “Sabem què cal fer per arribar on volem”, ha remarcat. “Òmnium no ha passat a l’oposició, continua sent la principal organització de la societat civil”, ha rematat en un moment del discurs.
“Som una nació sense Estat que aspira a tenir-lo. I el tindrem!“ pic.twitter.com/pAZYLGXGYR— Òmnium Cultural (@omnium) May 30, 2026
Xavier Antich va assumir la presidència el 2022 després d’una època convulsa, en el moment més àlgid del procés, substituint Jordi Cuixart. La nova junta amb les vicepresidències de Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira i Elena Subirà, i Teresa Navarro com a tresorera.