Òmnium Cultural ha reelegido a Xavier Antich como presidente en la asamblea ordinaria de este sábado. El activista, que no tenía opositores, continuará al frente de la entidad independentista cuatro años más. En su discurso, directo y bien articulado, Antich ha alertado de la llegada de un nuevo ciclo electoral “diabólico”, en términos generales, peligroso por el auge de una extrema derecha “que nos puede hacer daño como país”.

Antich ha recordado que todos estos ingredientes pueden hacer “daño” al independentismo y ha exigido afrontar los retos que lleguen con “ambición ganadora” pensando en la defensa de la democracia y del derecho a la autodeterminación. En un contexto en el que la ciudadanía se ha distanciado de la política, el presidente ha recordado a los asamblearios la “enorme responsabilidad” de la entidad, que no puede caer en este “desánimo” generalizado.

«Òmnium no ha pasado a la oposición, es la principal organización de la sociedad civil»

El presidente, ya reelegido, ha recordado luchas históricas, como la defensa del catalán en la escuela de los años sesenta. «Venimos de quienes, en tiempos mucho más duros que los actuales, lucharon y resistieron contra una dictadura», ha dicho a la platea.

En este sentido, y en un momento en que el catalán ha estado a menudo en el punto de mira de tribunales y entidades ultras, Antich ha descrito Òmnium como una “brújula”. “Sabemos qué hay que hacer para llegar donde queremos”, ha remarcado. «Òmnium no ha pasado a la oposición, sigue siendo la principal organización de la sociedad civil», ha rematado en un momento del discurso.

“Som una nació sense Estat que aspira a tenir-lo. I el tindrem!“ pic.twitter.com/pAZYLGXGYR — Òmnium Cultural (@omnium) May 30, 2026

Xavier Antich asumió la presidencia en 2022 tras una época convulsa, en el momento más álgido del proceso, sustituyendo a Jordi Cuixart. La nueva junta con las vicepresidencias de Mariona Lladonosa, Àngel Castiñeira y Elena Subirà, y Teresa Navarro como tesorera.