Revifada de l’independentisme en el primer baròmetre de l’any 2026 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). La diferència entre els partidaris del ‘no’ i dels ‘sí’ a la independència en el cas d’un referèndum binari s’estreny amb l’increment de partidaris del sí, que se situa en el 45% –sis punts més que el 39% del novembre– i també s’incrementa el nombre de catalans que defensen un estat independent quan se’ls pregunta pel model de relació preferit entre Catalunya i Espanya. En aquest cas, el suport és del 36%. La primera xifra representa el nivell més alt de suport en sis anys, mentre que la segona és el nivell més alt en set anys, uns resultats que evidencien que el suport a la independència de Catalunya ha experimentat un repunt notable.
Actualment, el 36% dels catalans considera que un estat independent és la millor opció, una xifra que augmenta quatre punts respecte a la tardor passada i que assoleix el nivell més alt des del 2019, quan els partidaris d’aquesta opció representaven el 37%. Des de la celebració del referèndum del 2017, l’opció va tocar fons el març del 2025, quan els partidaris d’un estat propi només representaven el 28%. En canvi, l’opció de continuar com a comunitat autònoma, que obté el 30%, cau al seu mínim en quatre anys, i va assolir el seu màxim el març del 2025, quan va registrar 36%. D’altra banda, el federalisme i el regionalisme es mantenen estables amb el 7% de suport.
Per partits, els simpatitzants de la CUP lideren el suport a l’estat independent (89%), seguits pels de Junts per Catalunya (82%), Esquerra Republicana (59%) i Aliança Catalana (55%). A l’altre extrem, els votants del PSC, Vox i el PP prefereixen majoritàriament el model autonòmic, mentre que els dels Comuns són els únics que s’inclinen per l’estat federal.
Els partidaris del ‘sí’ al referèndum representen la xifra més alta des del 2020
En el cas d’un hipotètic referèndum binari, el ‘sí’ a la independència puja sis punts respecte a la tardor passada i se situa en el 45%, la xifra més alta des del 2020, quan va tocar fons amb només el 37,6% a favor de la independència. Tot i que el ‘no’ disminueix del 53% al 51% i toca el seu mínim en dos anys, continua sent l’opció majoritària entre els enquestats. Per partits, el 95% dels simpatitzants de Junts votaria ‘sí’ en un referèndum, una proporció també majoritària a la CUP (94%), a ERC (73%) i a Aliança Catalana (71%). Els votants de la resta de partits defensen majoritàriament el ‘no’: els Comuns (60%), el PSC (71%), Vox (80%) i el PP (84%).
L’enquesta també revela una gran solidesa en ambdós blocs, ja que set de cada deu catalans mantenen la mateixa opinió que han tingut sempre respecte a aquesta qüestió. En concret, un 40% dels enquestats afirma que el seu rebuig a la independència és històric, mentre que un 32% assegura que sempre ha estat a favor de l’estat propi. Tot i això, el transvasament d’opinions decanta la balança cap a l’independentisme, ja que un 13% dels actuals partidaris del ‘sí’ reconeix haver canviat de postura –abans pensaven diferent–, una capacitat d’atracció lleugerament superior a la del bloc del ‘no’, on els qui han modificat el seu posicionament representen el 10%.