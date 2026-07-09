Resurgimiento del independentismo en el primer barómetro del año 2026 del Centro de Estudios de Opinión (CEO). La diferencia entre los partidarios del ‘no’ y del ‘sí’ a la independencia en caso de un referéndum binario se reduce con el incremento de partidarios del sí, que se sitúa en el 45% –seis puntos más que el 39% de noviembre– y también aumenta el número de catalanes que defienden un estado independiente cuando se les pregunta por el modelo de relación preferido entre Cataluña y España. En este caso, el apoyo es del 36%. La primera cifra representa el nivel más alto de apoyo en seis años, mientras que la segunda es el nivel más alto en siete años, unos resultados que evidencian que el apoyo a la independencia de Cataluña ha experimentado un repunte notable.

Actualmente, el 36% de los catalanes considera que un estado independiente es la mejor opción, una cifra que aumenta cuatro puntos respecto al otoño pasado y que alcanza el nivel más alto desde 2019, cuando los partidarios de esta opción representaban el 37%. Desde la celebración del referéndum de 2017, la opción tocó fondo en marzo de 2025, cuando los partidarios de un estado propio solo representaban el 28%. En cambio, la opción de continuar como comunidad autónoma, que obtiene el 30%, cae a su mínimo en cuatro años, y alcanzó su máximo en marzo de 2025, cuando registró el 36%. Por otro lado, el federalismo y el regionalismo se mantienen estables con el 7% de apoyo.

Por partidos, los simpatizantes de la CUP lideran el apoyo al estado independiente (89%), seguidos por los de Junts per Catalunya (82%), Esquerra Republicana (59%) y Alianza Catalana (55%). En el otro extremo, los votantes del PSC, Vox y el PP prefieren mayoritariamente el modelo autonómico, mientras que los de los Comunes son los únicos que se inclinan por el estado federal.

Los partidarios del ‘sí’ al referéndum representan la cifra más alta desde 2020

En el caso de un hipotético referéndum binario, el ‘sí’ a la independencia sube seis puntos respecto al otoño pasado y se sitúa en el 45%, la cifra más alta desde 2020, cuando tocó fondo con solo el 37,6% a favor de la independencia. Aunque el ‘no’ disminuye del 53% al 51% y toca su mínimo en dos años, sigue siendo la opción mayoritaria entre los encuestados. Por partidos, el 95% de los simpatizantes de Junts votaría ‘sí’ en un referéndum, una proporción también mayoritaria en la CUP (94%), en ERC (73%) y en Alianza Catalana (71%). Los votantes del resto de partidos defienden mayoritariamente el ‘no’: los Comunes (60%), el PSC (71%), Vox (80%) y el PP (84%).

La encuesta también revela una gran solidez en ambos bloques, ya que siete de cada diez catalanes mantienen la misma opinión que han tenido siempre respecto a esta cuestión. En concreto, un 40% de los encuestados afirma que su rechazo a la independencia es histórico, mientras que un 32% asegura que siempre ha estado a favor del estado propio. Aun así, el trasvase de opiniones inclina la balanza hacia el independentismo, ya que un 13% de los actuales partidarios del ‘sí’ reconoce haber cambiado de postura –antes pensaban diferente–, una capacidad de atracción ligeramente superior a la del bloque del ‘no’, donde los que han modificado su posicionamiento representan el 10%.