La manifestación de la Diada mantiene la unidad independentista

El mundo independentista sigue sacudido, pero no ha cruzado la frontera de romper por completo los espacios de unidad. De hecho, se constató en la manifestación por el pésimo servicio de Rodalies de este año. Y, vuelve a demostrarse, en la unidad de las entidades civiles y sociales soberanistas. Esta mañana, representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN han presentado el lema, las actividades y la movilización de la Diada Nacional del Once de Septiembre de este año.

Una jornada que esperan recupere la unidad independentista e inicie un curso político que vendrá determinado por las decisiones alrededor de la amnistía tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley del olvido penal para el independentismo. En concreto, las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la amnistía de los condenados y procesados por el 1-O así como los acusados por delitos de terrorismo a raíz de la operación Judas en la Audiencia Nacional. La jornada, que este año cae en viernes, será descentralizada entre sedes -Barcelona, Girona y Amposta- y tendrá por lema: «Estoy. Estamos. Por el presente y por el futuro independencia».

Tres escenarios

La convocatoria de este año tendrá tres escenarios. En concreto, en Barcelona, Amposta y Girona, con varias columnas. En Barcelona, habrá dos columnas, la «presente» y la «futuro». La primera la conformarán invitados internacionales y diversos colectivos que recogen la «indignación» por diversas causas como la vivienda o Rodalies. Su recorrido será desde la intersección entre la Gran Vía y la calle Casanova y se dirigirá hacia Plaza Cataluña. La columna «futuro», integrada por «colectivos jóvenes» que irá desde Via Laietana a la altura de plaza de Catedral hasta Plaza Cataluña donde coincidirá con la columna presente. Ambas comenzarán su andadura a las 17:14 y calculan que hacia las 18:15 comenzará el acto político en Plaza Cataluña.

En cuanto a Girona, la marcha de la columna será desde la plaza Pompeu Fabra, hasta La Copa, también comenzará a las 17:14. En Amposta, habrá doble columna. La «presente» tiene el punto de partida en el paseo Joan Arbòs y la «futuro» en la Avenida Santa Bárbara. Ambas terminarán en el Puente Colgante del Ebro. Las dos conectarán en directo con el acto político de la Plaza de Cataluña de Barcelona.

Manifestación por la Diada Nacional de Catalunya en el paseo Colón de Barcelona. 11S 11.09.2025, Barcelona foto: Jordi Play

«No basta con ser independentista»

El presidente de la ANC, Josep Vila, ha reclamado una manifestación «multitudinaria y transversal» y más teniendo en cuenta que la última encuesta del CEO hace repuntar el sentimiento independentista. hacer una demostración de fuerza del independentismo. A pesar de ello, Vila y la ANC insisten en incluir en la manifestación independentistas, un reproche por el «menosprecio de la lengua» y otras causas como la vivienda, Rodalies, sanidad, educación o el clamor de la agricultura. Vila también ha pedido que la manifestación sirva para hacer llegar el mensaje de que «no basta con ser independentista, sino que hay que estar, hay que implicarse».

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defendido la participación por la defensa de los derechos nacionales, lingüísticos y sociales así como derechos políticos y civiles. En cuanto al AMI, su presidente y alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha defendido la independencia para construir un país que cuente con los ayuntamientos y tenga un «Gobierno de kilómetro cero». Vila también ha esquivado sobre la posible asistencia de Aliança Catalana a la manifestación. «Nosotros somos entidades civiles, nos dirigimos a la gente, no a los partidos», ha sentenciado.