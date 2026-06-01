Òmnium Cultural ha lanzado una campaña de micromecenazgo con el objetivo de llenar el Tour de Francia de esteladas en las tres primeras etapas de la prueba que transcurrirán por diferentes puntos de Cataluña. «Queremos aprovechar la oportunidad para hacer visible nuestra realidad nacional ante millones de espectadores de todo el mundo», subraya la entidad presidida por Xavier Antich, que desea llenar el recorrido de banderas independentistas y pancartas de gran formato «en los puntos clave de la carrera».

Para hacer posible el objetivo, han lanzado una campaña de micromecenazgo que está dividida en tres fases, según el presupuesto que logren. Así, la entidad explica que si alcanzan 2.000 euros repartirán 2.000 esteladas en la salida y la llegada de la primera etapa en Barcelona. Si la campaña recauda 5.000 euros, la entidad se compromete a garantizar la presencia de material independentista en las tres etapas que pasan por Cataluña y, finalmente, si se consiguen 12.000 euros, la entidad se compromete a cubrir de esteladas «los tramos con más visibilidad de cámara y helicóptero de todo el país». Actualmente, la campaña ya ha alcanzado el primero de los tres objetivos, y ha recaudado más de 2.000 euros.

Esta campaña se ha puesto en marcha después de que Antich fuera reelegido el sábado como presidente de la entidad por cuatro años más tras ser la única candidatura presentada a las elecciones internas de la entidad, que apuesta por la construcción nacional. Este término, según la entidad, interpela la lengua, la escuela, la cultura, la cohesión, la juventud organizada, los Países Catalanes, la acción internacional, la fuerza del territorio, la sociedad civil organizada y, de manera muy significativa, la libertad del país. «Trabajar por la construcción nacional, sin dejar a nadie atrás, es la contribución de Òmnium Cultural para avanzar hacia la independencia de Cataluña y los Países Catalanes», sentenció.

Anuncio del Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona del 4 al 6 de julio / ACN

Un maillot amarillo inspirado en el Eixample

La 113ª edición del Tour de Francia se iniciará en Cataluña con tres etapas. Barcelona acogerá la salida y la llegada de la primera etapa, que será una contrarreloj. La segunda etapa cubrirá un recorrido entre Tarragona y Barcelona, mientras que la tercera tendrá la salida en Granollers, antes de dirigirse hacia Francia. El inicio en la capital catalana conllevará la celebración de más de 60 actividades culturales, gastronómicas y deportivas por los 10 distritos del 26 de mayo al 5 de julio, día siguiente al inicio de la competición.

Por otro lado, Barcelona ha diseñado un maillot conmemorativo del Grand Départ del Tour de Francia 2026, una pieza que rinde homenaje a la arquitectura y la historia de la capital catalana, con una clara inspiración en el entramado del Eixample ideado por el arquitecto Ildefons Cerdà. La pieza formará parte del merchandising oficial del Tour de Francia y estará disponible en los canales oficiales de la ronda gala, mientras que una réplica gigante del maillot se instalará en la Plaza Sant Jaume hasta el 6 de julio.